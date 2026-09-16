광고 속 '성장 영양제', 아이 건강 위한 필수품일까?

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[스포츠조선 장종호 기자] 아이를 키우는 부모라면 한 번쯤 또래 아이와 키를 비교하게 된다. 어린이집이나 학교에서 줄을 섰을 때 유난히 앞쪽에 서 있거나, 친구들보다 작은 모습을 보면 "혹시 우리 아이만 성장이 늦은 것은 아닐까"라는 걱정이 생긴다. 여기에 '키 성장'을 내세운 각종 영양제와 건강기능식품 광고까지 쏟아지면서 무엇을 먹여야 할지 고민하는 부모도 적지 않다.

성북우리아이들병원 성장내분비센터 김혜련 교수는 "유튜브와 SNS에 넘쳐나는 화려한 영양제 광고를 보면, '이걸 먹이지 않으면 우리 아이만 뒤쳐지는 게 아닐까'하는 불안감이 들 수 있다. 하지만 균형 잡힌 식사를 하는 건강한 아이에게 영양제는 필수가 아니다"라고 강조했다.

식약처와 한국소비자원의 조사에서도 '성장'이나 '면역력'을 과학적 근거 없이 내세운 과대 광고가 매년 적발되고 있다.

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이에 대해 김혜련 교수는 "특정 성분을 과다 섭취할 경우 아이들의 아직 미성숙한 간과 신장에 불필요한 부담을 줄 수 있다"면서 "국제 소아과학 학술지(Jornal de Pediatria 등)의 최신 리뷰에 따르면, 영양제는 영양소 결핍이 확인된 경우에만 전문가의 상담을 통해 보충하는 것이 적절하다"고 설명했다.

자료제공=대한소아내분비학회

김 교수에 따르면 영양제는 결핍증(비타민D, 철분 등)이 확인된 경우에 한해 전문가 처방을 통해 보충하는 것이 원칙이며, 아이가 평소 잘 먹고 잘 자고 있는지 먼저 점검하는 게 중요하다. 결국 아이의 성장은 영양제 한 알이 아니라, 규칙적인 수면과 균형 잡힌 식단이라는 기본에서 시작되어야 한다는 것이다

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결국 성장기 아이에게 중요한 것은 특정 제품 하나보다 기본적인 생활습관이다. 충분한 에너지와 단백질을 포함한 균형 잡힌 식사를 하고, 지나치게 편식하지 않도록 하는 것이 우선이다. 규칙적인 신체활동과 충분한 수면 역시 건강한 성장에 중요한 요소다. 영양제를 먹였다는 이유로 식사나 수면을 소홀히 해서는 안 된다.

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아이의 성장이 궁금하면, 대한소아내분비학회 홈페이지에서 제공되는 '성장 곡선' 서비스를 이용해 볼 수 있다.

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아이의 키와 체중을 입력하면, 또래 대비 적절하게 성장하고 있는지와 관리가 필요한 수준인지를 확인할 수 있다.

결국 자녀의 성장을 걱정하는 부모에게 가장 필요한 것은 '몇 cm인가'에만 매달리지 않는 것이다. 또래보다 작은지 확인하는 것과 함께 지난 1년 동안 얼마나 자랐는지, 성장곡선에서 자신의 위치를 꾸준히 유지하고 있는지를 살펴야 한다는 것이다.

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김혜련 교수는 "성장 부진이 의심된다면, 검증되지 않은 광고에 의존하기보다 가까운 소아청소년과 전문의와 상담해 성장 및 영양 결핍 여부를 확인하는 것을 권장한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com