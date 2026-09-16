리센느, '일일 매니저' 컨셉트 'Scent Archive' 팝업스토어 오픈

향기·기억 테마 기반 체험형 팬덤 콘텐츠 구성

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그룹 리센느(RESCENE)가 9월 15일부터 23일까지 더현대 서울 에픽서울 5층에서 체험형 팝업스토어 'Scent Archive (memories of RESCENE)'를 운영한다고 밝혔다.

이번에 진행되는 팝업스토어는 K-컬처 굿즈 및 팬덤 콘텐츠 기업 코팬글로벌이 운영하며, 리센느의 음악과 감성, 팀 정체성을 상징하는 '향기'를 테마로 기획됐다.

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공간은 방문객이 리센느의 '일일 매니저'가 되어 무대 전후의 여정을 따라가는 체험형 콘텐츠로 구성된다. 팬들은 리센느가 무대에 오르기 전부터 공연이 끝난 이후까지의 순간을 공간 곳곳에서 경험할 수 있다.

현장에는 포토 부스가 마련되며, 리센느의 무드와 스타일링을 반영하였다. 방문객은 다양한 콘셉트의 사진을 촬영하며 리센느의 무대와 화보 분위기를 체험할 수 있다.

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향기 테마를 활용한 청음 존도 운영된다. 리센느가 팀명에 담긴 '향기'와 '기억'의 콘셉트를 음악으로 풀어내온 만큼, 이번 청음 존은 음악과 향기 요소를 결합해 리센느의 감성을 느낄 수 있도록 구성됐다.

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이 밖에도 팝업스토어 곳곳에는 리센느의 활동과 음악을 떠올릴 수 있는 콘텐츠가 마련돼 팬들이 리센느의 콘셉트와 세계관을 가까이에서 즐길 수 있도록 했다.

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코팬글로벌 관계자는 "리센느의 음악과 향기, 그리고 무대 안팎의 순간들을 하나의 공간에 담아낸 이번 팝업을 통해 팬들이 일일 매니저가 되어 리센느의 하루를 함께하고, 그 여정을 자신만의 특별한 기억으로 간직하길 기대한다"고 밝혔다.