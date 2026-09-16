리센느, '일일 매니저' 컨셉트 'Scent Archive' 팝업스토어 오픈

향기·기억 테마 기반 체험형 팬덤 콘텐츠 구성
그룹 리센느(RESCENE)가 9월 15일부터 23일까지 더현대 서울 에픽서울 5층에서 체험형 팝업스토어 'Scent Archive (memories of RESCENE)'를 운영한다고 밝혔다.
이번에 진행되는 팝업스토어는 K-컬처 굿즈 및 팬덤 콘텐츠 기업 코팬글로벌이 운영하며, 리센느의 음악과 감성, 팀 정체성을 상징하는 '향기'를 테마로 기획됐다.
공간은 방문객이 리센느의 '일일 매니저'가 되어 무대 전후의 여정을 따라가는 체험형 콘텐츠로 구성된다. 팬들은 리센느가 무대에 오르기 전부터 공연이 끝난 이후까지의 순간을 공간 곳곳에서 경험할 수 있다.
현장에는 포토 부스가 마련되며, 리센느의 무드와 스타일링을 반영하였다. 방문객은 다양한 콘셉트의 사진을 촬영하며 리센느의 무대와 화보 분위기를 체험할 수 있다.
향기 테마를 활용한 청음 존도 운영된다. 리센느가 팀명에 담긴 '향기'와 '기억'의 콘셉트를 음악으로 풀어내온 만큼, 이번 청음 존은 음악과 향기 요소를 결합해 리센느의 감성을 느낄 수 있도록 구성됐다.
이 밖에도 팝업스토어 곳곳에는 리센느의 활동과 음악을 떠올릴 수 있는 콘텐츠가 마련돼 팬들이 리센느의 콘셉트와 세계관을 가까이에서 즐길 수 있도록 했다.
코팬글로벌 관계자는 "리센느의 음악과 향기, 그리고 무대 안팎의 순간들을 하나의 공간에 담아낸 이번 팝업을 통해 팬들이 일일 매니저가 되어 리센느의 하루를 함께하고, 그 여정을 자신만의 특별한 기억으로 간직하길 기대한다"고 밝혔다.