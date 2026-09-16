20년간 아내에 몰래 약물 먹이고 성폭행…다른 남성 12명도 연루

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 20년 넘게 아내에게 몰래 약물을 투여한 뒤 성폭행한 혐의를 받아온 영국 남성이 법정에서 모두 60건의 범죄에 대해 유죄를 인정했다.

더 가디언 등 영국 매체들에 따르면 60대 남성 A는 지난 14일(현지시각) 영국 맨체스터 민셜스트리트 크라운법원에서 아내를 상대로 저지른 성범죄 등 추가 45건에 대해 유죄를 인정했다. 앞서 인정한 성폭행·영상 공유 등 15건을 포함하면 유죄를 인정한 범죄는 모두 60건에 달한다.

경찰 조사 결과, A는 2004년부터 2025년까지 범행을 이어온 것으로 파악됐다.

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A의 아내는 이날 가족들과 함께 법정에 나와 남편이 혐의를 인정하는 모습을 지켜봤다.

이 사건에는 A 이외에도 다른 남성 12명이 연루돼 있다. 이들은 같은 피해 여성을 상대로 성범죄를 저지른 혐의를 받고 있지만 모두 혐의를 부인하고 있다. 이들에 대한 혐의는 2018년 9월부터 2025년 11월 사이 발생한 사건과 관련돼 있으며, 별도의 재판이 진행되고 있다.

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앞서 또 다른 남성 1명은 피해여성과 관련된 성범죄 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.

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한편 영국 언론들은 이번 사건을 프랑스에서 전 남편이 아내에게 약물을 투여하고 다른 남성들을 불러 성폭행하도록 한 사건과 비교해 보도하기도 했다.

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프랑스 매체 르몽드에 따르면, 아비뇽 인근에 거주하는 70대 B는 2011년 7월부터 2020년 10월까지 약 10년 동안 아내의 술잔에 몰래 진정제를 넣어 의식을 잃게 만들었고 이후 온라인에서 모집한 남성들을 집으로 부른 뒤 아내를 성폭행하도록 한 혐의로 지난 2024년 기소됐다.

경찰은 총 72명의 남성에 의해 자행된 92건의 강간 사건을 파악했으며, 이 가운데 51명의 신원이 확인됐다. 일부는 이미 사망했다.

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조사 결과, 남편은 이들의 강간 장면을 촬영하고, 강간을 부추겼다.

아내는 이런 사실을 몰랐던 것으로 알려졌다.

그녀의 변호인은 "피고인이 수면보다는 혼수상태에 더 가까울 정도로 강한 약물을 아내에게 먹였다"며 "최근에서야 이런 끔찍한 사실을 알았다"고 전했다. 현재 관련 재판은 진행 중이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com