"쓰레기 대신 버려드려요"…한 번에 600원 '대행 처리' 서비스 확산

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 돈을 받고 쓰레기를 대신 버려주는 이른바 '쓰레기 처리 대행' 서비스가 중국에서 새로운 사업으로 등장해 관심을 끌고 있다.

시나파이낸스 등 중국 매체들에 따르면 쓰레기봉투를 현관문 앞에 내놓으면, 쓰레기를 수거해 지정된 장소에 버려주는 '쓰레기 처리 대행' 서비스가 확산하고 있다.

가격은 지역과 서비스 방식에 따라 차이가 있지만 1회 3~5위안(약 600~1000원) 정도이며, 월정액은 100위안(약 2만원) 안팎이다.

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중국 항저우에서 이 일을 시작한 28세 여성 A는 1회 3위안, 월 99위안의 가격을 내걸고 서비스를 시작했다. 5㎏ 이하의 쓰레기를 대상으로 하며, 고객이 문자로 쓰레기 위치를 알려주고 현관 앞에 봉투를 내놓으면 직접 찾아가 쓰레기를 버린 뒤 인증 사진을 전송하는 방식이다. 비대면 방식으로 이뤄지는 것이다.

그녀는 하루 평균 5~6건 정도의 주문을 받고 있으며, 쓰레기 대행과 함께 택배를 대신 찾아주는 서비스도 병행하고 있다.

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이 같은 서비스가 등장한 배경에는 중국에서 이른바 '대행 경제'로 불리는 소비 형태의 확산이 자리하고 있다.

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쓰레기 버리기처럼 사소해 보이는 일뿐 아니라 택배 수령, 줄서기, 심부름, 등하교 동행 등 다양한 생활 서비스도 등장하고 있다. 이번 쓰레기 대행 서비스 역시 이런 흐름의 하나로 풀이된다.

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일각에서는 "쓰레기봉투를 들고나가 버리는 것이 그렇게 어려운 일이냐"며 의아하다는 반응도 나온다. 그러나 실제 이용자들은 저마다 다른 이유로 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타났다.

특히 중국 일부 지역에서는 쓰레기 배출 시간이 정해져 있어 직장인들이 이용에 어려움을 겪는 경우가 있다. 상하이의 한 이용자는 일부 아파트 단지에서 쓰레기를 버릴 수 있는 시간이 오전 2시간, 저녁 2시간 등 하루 4시간으로 제한돼 있다고 설명했다. 직장에 출근하는 사람에게는 이 시간을 맞추기 쉽지 않다는 것이다.

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외출을 꺼리는 사람이나 집에 머무는 것을 선호하는 사람들에게도 수요가 있는 것으로 전해졌다.

고령층도 주요 고객층으로 거론된다. 엘리베이터가 없는 건물에 사는 노인이나 거동이 불편한 사람들에게는 유용한 서비스라는 것이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com