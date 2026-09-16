성인 플랫폼서 4년간 40억원 벌고도 세금은 0원…최대 징역 5년형

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 4년간 성인 콘텐츠 플랫폼에서 활동하며 40억원이 넘는 수익을 올리고도 세금을 내지 않은 미국 여성이 법정에 섰다. 여성은 수입을 숨기기 위해 여러 사업체 명의를 만들고 다수의 은행계좌를 이용한 것으로 드러났다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 코네티컷주 스탬퍼드에 거주하는 세스라 즈미나 오어(39)는 15일(현지시각) 연방법원에 출석, 세금포탈 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 세금포탈죄는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다.

검찰에 따르면 오어는 2019년부터 2022년까지 성인 콘텐츠 플랫폼 '온니팬스(OnlyFans)'에서 사진과 영상 콘텐츠를 제작해 총 300만달러(약 41억원) 이상의 수입을 올렸다.

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연도별 수입을 보면 16만 4669달러로 시작해 80만 1395달러, 133만 9900달러 등이었다.

하지만 오어는 이 기간 세금 신고서를 제출하지 않았고, 소득에 대한 세금도 납부하지 않은 것으로 조사됐다. 검찰은 오어가 단순히 세금을 내지 않은 데 그치지 않고 소득을 숨기기 위한 방법을 사용했다며 의도적인 세금 포탈이라고 밝혔다.

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그녀는 세금을 내지 않으려고 여러 개의 유령 사업체 명의를 사용했으며 총 19개의 계좌를 개설한 것으로 조사됐다.

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벌어들인 돈은 생활비와 고가품을 사는 데 사용됐다. 검찰은 오어가 해당 기간 아파트 임대료와 고급 차량 구입비 등으로 최소 130만달러(약 18억원)를 지출했다고 밝혔다.

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이 과정에서 오어가 국세청에 납부하지 않은 세금은 110만달러를 넘는 것으로 정부는 계산했다. 오어는 현재 최소 47만 6970달러를 배상하기로 합의했지만, 최종적으로 얼마를 배상해야 할지는 법원의 결정에 따라 확정될 예정이다.

미국 연방검찰은 온라인 플랫폼에서 벌어들인 돈도 일반적인 소득과 마찬가지로 세금 납부 대상이라는 점을 강조했다.

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수사를 담당한 검사는 "어떤 방식으로, 어디에서 돈을 벌었든 세금을 납부해야 한다"고 밝혔다. 의도적으로 소득을 숨기고 세금 납부를 피하려는 행위에는 형사 처벌이 뒤따를 수 있다는 경고도 내놨다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com