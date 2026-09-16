"운동하다 생긴 멍인 줄"…20대 여성 무릎 아파서 병원 갔다가 '충격'

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 평소 건강하고 활동적인 생활을 하던 20대 여성이 팔에 생긴 커다란 멍을 운동 때문에 생긴 것으로 생각했다가 백혈병 진단을 받은 사연이 공개됐다.

더 선 등 외신들에 따르면 영국 스코틀랜드 던디에 사는 방사선사 메건 라이트(28)는 올해 초 팔에 커다란 멍이 생기기 시작했다. 멍은 쉽게 사라지지 않았고 한 달 가까이 남아 있기도 했다.

라이트는 평소 폴 댄스를 즐기고 있었던 만큼 처음에는 멍이 운동 과정에서 생긴 것으로 생각했다. 피로감 역시 근무시간이 조금 늘어난 탓이라고 여겼다.

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그러던 지난 2월 무릎 부상으로 주치의를 찾았다. 의사는 혈액검사를 권유했고, 검사 결과 림프종 또는 백혈병일 가능성이 있다는 설명을 했다. 이후 병원에서 골수검사를 받은 결과 '급성 림프구성 백혈병(ALL)'으로 최종 진단됐다.

라이트는 "전혀 예상하지 못했던 일이었다"며 "무릎 때문에 병원에 갔다가 며칠 만에 백혈병 진단을 받게 됐다"고 말했다.

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혈액검사를 받은 직후엔 약 20분 동안 코피가 멈추지 않는 증상도 나타났다. 이 역시 백혈병과 관련된 증상으로 확인됐다.

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라이트는 진단 직후 항암치료를 시작했다.

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현재 관해 상태에 들어간 라이트는 골수·조혈모세포 이식은 필요하지 않은 것으로 알려졌다. 다만 재발 위험을 낮추기 위한 추가 항암치료가 남은 것으로 전해진다.

라이트는 "다시 제대로 폴 댄스를 하고 직장에도 돌아가고 싶다"며 "지금은 매우 피곤해서 예전처럼 많은 일을 할 수 없지만 모든 치료가 끝나면 다시 돌아갈 수 있기를 바란다"고 말했다.

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한편 급성백혈병은 혈액세포를 만드는 조혈모세포가 백혈병 세포로 변해 골수에서 비정상적으로 증식하고, 이 세포들이 혈액을 타고 전신으로 퍼져 간, 비장, 림프절 등 여러 장기를 침범하는 혈액암이다.

혈액세포의 기원에 따라 급성골수성백혈병(AML), 급성림프모구성백혈병(ALL)으로 나뉜다. 급성골수성백혈병은 모든 급성백혈병 중 가장 흔한 형태로, 특히 성인에서 발생 비율이 높고, 평균 진단 연령은 60대 후반에 이른다. 급성림프모구성백혈병은 소아에서 더 흔하지만, 성인에서의 발병 기전과 치료 전략은 다르므로 성인 백혈병에 대한 전문적인 진료가 필요하다.

급성백혈병은 초기 증상이 일상적인 피로감이나 감기와 유사해 발견이 늦어질 수 있다.

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또한 피로감이나 쇠약감, 원인을 알 수 없는 멍과 출혈, 창백한 피부, 반복되는 감염, 발열, 림프절이 붓는 증상, 뼈나 관절의 통증, 원인 모를 체중 감소 등이 나타날 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com