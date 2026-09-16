유한양행, 창립 100주년 기념 행사서 '렉라자' 개발 과정·성과 등 재조명

◇'Beyond 100 Years' 행사. 사진제공=유한양행

Advertisement

Advertisement

유한양행이 창립 100주년 기념 'Beyond 100 Years' 행사를 개최했다.

2018년 J&J와 체결된라이선스계약의 일환으로 개발된 혁신 신약 '레이저티닙(비소세포폐암 치료제 신약 '렉라자')'의 개발 성과를 조명한 이번 행사는 세계폐암학회(WCLC) 개최 기간에 맞춰 마련됐다.

지난 15일 서울 대방동 '윌로우하우스(Willow House)'에서 진행된 행사에는 유한양행 조욱제 대표이사와 김열홍R&D 총괄 사장을 비롯해 레이저티닙 개발 및 시판에 관여한 내부 임직원, 물질을 발굴한 제노스코(Genosco) 고종성 박사, 임상 연구를 이끈 연세대학교 세브란스병원 조병철 교수, J&J Korea 크리스챤 사장 및 J&J 글로벌 임원진, 임상에 참여한 연구자 등이 참석했다.

Advertisement

행사는 유한양행이 자체 개발한 혁신신약 레이저티닙이 물질 발굴부터 임상 성공, 얀센(J&J)으로의 라이센싱 아웃, 그리고 레이저티닙-아미반타맙 병용요법의 글로벌 성공에 이르기까지 걸어온 여정을 함께 돌아보는 자리로 마련됐다. ▲고종성 박사의 'Unveiling Lazertinib: The Breakthrough in Targeted Therapy' ▲조병철 교수의 'Clinical Triumph: The Success Story Behind Lazertinib's Trials' ▲J&J의 'Celebrating the Success of Lazertinib and Amivantamab Combination Therapy' 강연과 함께 질의응답이 진행됐다.

고종성 박사는 레이저티닙(개발코드 GNS-1480)의 물질 발굴과 최적화 과정을 소개했고, 조병철 교수는 2013년부터 2024년까지 이어진 레이저티닙의 임상 개발 여정을 전했다. 마지막으로 레이저티닙과 아미반타맙 병용요법의 1차 치료 강연에서는 오시머티닙 대비 사망 위험을 25% 낮춘 임상 3상 MARIPOSA 연구 결과를 소개했다.

Advertisement

조욱제 대표이사는 "레이저티닙은 유한양행이 지난 100년간 쌓아온 도전과 혁신의 결정체이자, 앞으로 열어갈 다음 100년을 상징하는 성과"라며 "레이저티닙과 아미반타맙 병용요법이 전 세계 폐암 환자들에게 새로운 희망이 되고 있다"고 말했다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com