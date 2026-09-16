클라우스DX, 글로벌 RWA·STO 시장 진출 본격화

제공=클라우스DX

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클라우스DX가 국내에서 축적한 금융, IT 기술과 자산 발굴 및 상품 구조화 경험을 기반으로 글로벌 RWA(실물연계자산) 및 STO(토큰증권) 시장 진출에 나선다.

클라우스DX는 자산 발굴부터 금융상품 구조화, 발행, 유통시장 연계까지 이어지는 사업 체계를 구축하고 오픈형 STO 발행 플랫폼과 디지털 자산 거래 인프라 개발을 추진하고 있다.

또한 AI 기반 시장감시 및 이상거래 탐지 기술을 관련 사업에 적용해 디지털 금융시장 인프라 경쟁력을 강화할 계획이다.

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회사의 주요 인력은 증권시장 시스템 개발 및 운영, 금융 SI, 블록체인 및 디지털 자산 플랫폼, 시장감시와 핀테크 등 금융, IT 분야의 전문성을 보유하고 있다.

범LG계 자본으로 구성된 주요 주주 및 KDX 참여를 통해 금융시장 네트워크와 전문인력, 사업 파트너십도 확대하고 있다.

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해외시장에서는 싱가포르를 주요 거점으로 삼아 아시아 및 글로벌 금융 네트워크와의 연계를 추진한다.

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해외 특화 자산을 활용한 RWA, STO 상품을 개발하고, 현지 규제와 시장환경에 맞춘 기술 및 상품 현지화, 글로벌 파트너십 구축을 통해 사업 영역을 확대할 예정이다.

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특히 STO 증권발행지원허브를 중심으로 지역 특화 자산과 K-콘텐츠, 음악저작권 등 무형자산을 금융상품화하고 국내외 유통시장 및 투자자와 연결하는 사업모델을 구축한다는 방침이다.

클라우스DX 관계자는 기업과 지역이 보유한 다양한 자산을 디지털 금융상품으로 개발하고 국내외 유통시장 및 투자자와 연계하는 STO?RWA 사업 생태계를 구축한다는 계획이다.