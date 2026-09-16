이마트 군산점, 17일 전북 지역 첫 '스타필드 마켓'으로 리뉴얼 오픈…그랜드오픈 기념 다양한 행사 진행

◇스타필드 마켓 군산점. 사진제공=이마트

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이마트 군산점이 전북 지역 첫 '스타필드 마켓'으로 리뉴얼해 오는 17일 문을 연다.

2001년 개점한 이마트 군산점은 이번 리뉴얼을 통해 장보기 경쟁력을 높이고, 쇼핑, F&B, 문화, 휴식을 결합한 가족 중심의 체류형 공간으로 재탄생한다.

스타필드 마켓 군산점은 영업면적을 기존보다 약 300평 늘려 총 4994평(약 1만6509㎡) 규모로 확대하고 1~2층 공간과 콘텐츠를 전면 재구성했다.

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1층 이마트 매장은 신선식품과 가공식품 등 그로서리 규모를 10% 확대하고, '노브랜드'와 '5K프라이스'를 약 50평 규모의 특화존으로 구성했다.

와인부터 맥주, 위스키 등 다양한 주류를 판매하는 '와인앤리큐르'도 약 50평 규모로 새롭게 선보이며, 오는 11월에는 초저가 생활용품 전문관 '와우샵'을 추가로 선보일 예정이다.

◇스타필드 마켓 군산점 북그라운드. 사진제공=이마트

◇스타필드 마켓 군산점 키즈그라운드. 사진제공=이마트

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2층에는 독서와 휴식을 즐길 수 있는 '북 그라운드'와 어린이 놀이·체험 공간인 '키즈 그라운드'를 합쳐 약 190평 규모의 체류형 공간을 조성했다. 문화센터는 어린이 발레, 원어민 영어, 어린이 경제교실, 방송댄스 등 키즈 강좌를 기존보다 20% 확대해 가족 고객의 문화·교육 수요를 반영했다.

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쇼핑 콘텐츠도 강화해 '모던하우스', '올리브영', 'ABC마트', '휘게문고', '자주', '아트박스' 등 다양한 브랜드를 입점시켰다. F&B 매장으로는 '시마스시', '솔솥', '사보텐' 등이 들어서며, 오는 10월에는 '매드포갈릭'도 문을 열 예정이다.

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이마트는 스타필드 마켓 군산점 그랜드 오픈을 기념해 17일과 19일, 20일 2층 북 그라운드에서 벌룬쇼와 드로잉 매직쇼 등 키즈 공연을 진행한다. 또한 이마트에서는 오는 23일까지 한우, 탄탄포크 삼겹살, 양념 소불고기, 포도, 계란 등 인기 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 모던하우스는 리빙 품목을 최대 20% 할인하고, 자주·올리브영·휘게문고·아트박스 등 주요 테넌트는 구매금액별 사은품을 증정하며 시마스시는 오픈 당일 선착순 50% 할인 행사를 진행한다. 유사부반점과 솔솥도 주문 고객을 대상으로 추가 메뉴 무료 제공 등 오픈 기념 프로모션을 마련했다.

이마트 관계자는 "25년간 지역 주민과 함께 성장해온 이마트 군산점을 쇼핑부터 F&B, 문화, 휴식까지 더한 스타필드 마켓으로 새롭게 리뉴얼했다"며 "쇼핑 경험을 한층 강화해 군산 시민의 일상과 맞닿은 '생활 밀착형 체류 공간'으로 거듭나기 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com