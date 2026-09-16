"남편이 성폭행" 신고, 극적 반전…아내 몸에서 다른 남성 DNA 나와

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 남편에게 성폭행을 당했다며 고소한 여성의 몸에서 다른 남성의 DNA이 발견돼 오히려 남편에게 배상금을 지급하게 된 황당한 사건이 발생했다. ET투데이 등 대만 매체들에 따르면 타이베이에 사는 A와 B 부부는 심한 갈등 관계를 빚어왔다.

남편 측에 따르면 아내 B는 집을 비우거나 밤늦게 귀가하지 않는 일이 반복됐다.

어느날 부부는 심하게 다퉜는데, 돌연 아내 B가 남편으로부터 성폭행을 당했다며 경찰에 신고하는 일이 벌어졌다.

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남편이 강하게 부인하자, 경찰은 정확한 사실관계를 확인하기 위해 B의 DNA 감정을 의뢰했다.

그 결과, 실제로 아내의 몸에서 남성의 DNA가 확인됐다. 그런데 반전이 있었다. 남편의 것과 일치하지 않는 다른 남성의 DNA였다.

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불기소 처분이 내려진 남편은 이후 아내가 다른 남성과 부적절한 관계를 맺어 자신의 혼인관계상 권리를 침해했다며 신고와 함께 50만 대만달러(약 2000만원)의 손해배상 소송을 제기했다.

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1심 법원은 남편의 청구를 받아들이지 않았다. 당시 법원은 검체에서 다른 남성의 DNA가 확인됐다는 사실만으로 실제 성관계가 있었다고 단정하기 어렵다고 판단했다. 정액이나 전립선 특이항원 등이 확인되지 않아 다른 경로로 DNA가 검체에 남았을 가능성도 배제할 수 없다는 취지였다.

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그러나 항소심 판단은 달랐다.

타이베이 지방법원은 수사기관이 실시한 DNA 감정에 사용된 세포 분석법은 명확한 증거라고 보았다. 또한 아내가 자신의 체내에서 다른 남성의 DNA가 확인된 이유에 대해 구체적이고 합리적인 설명을 제시하지 못했다고 판단했다.

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법원은 여러 증거를 종합해 아내가 남편을 성폭행 혐의로 신고하기 전 다른 남성과 성관계를 가진 것으로 보인다고 밝혔다.

이에 따라 아내는 정신적 손해에 대한 위자료 5만 대만달러를 남편에게 지급하라고 판결했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com