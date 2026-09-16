IS동서, 추석 앞두고 통영 집중호우 피해 주민에 ‘사랑의 쌀’ 나눔

제공=IS동서

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아이에스동서가 추석 명절을 앞두고 최근 집중호우로 피해를 입은 통영 지역 주민과 지역 내 어려운 이웃을 위한 사랑의 쌀 나눔을 진행했다.

IS동서는 지난 8일부터 14일까지 통영시 산양읍과 사량면, 욕지면에 쌀 10kg 총 300포를 순차적으로 전달했다.

기부된 쌀은 각 읍.면사무소를 통해 지역 내 취약계층과 도움이 필요한 가구에 전달됐다.

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이번 나눔은 최근 집중호우로 어려움을 겪은 지역 주민들의 생활 안정에 도움을 주고, 추석 명절을 맞아 지역사회에 따뜻한 마음을 전하기 위해 마련됐다.

IS동서는 통영 지역에 지속적인 사회공헌활동으로 지난 2월에는 지역 인재 육성과 교육 지원을 위해 통영시에 지역 인재육성기금 2,000만원을 기탁했다.

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IS동서 관계자는 "최근 집중호우로 어려움을 겪은 지역 주민들에게 조금이나마 도움이 되고, 추석 명절을 따뜻하게 보내시는 데 보탬이 되길 바라는 마음으로 이번 나눔을 마련했다"며 "앞으로도 지역사회와 꾸준히 소통하며 실질적인 도움이 될 수 있는 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.