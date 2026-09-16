프랜차이즈 업계, 브랜드 네이밍 활용 고객 유인 마케팅 활발

외식 프랜차이즈를 중심으로 브랜드간 경쟁이 치열해지면서 즉각적으로 고객을 유인할 수 있는 마케팅 전략이 확산하고 있다. 브랜드 네이밍을 통한 정체성 강화 등이다. 브랜드 네이밍 전략은 소비자가 가장 먼저 접하게 된다는 이유로 직관적이고 강렬한 인상을 남기는게 핵심이다. 윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "브랜드 이름을 통해 가격대와 판매 아이템이 무엇인지를 즉시 고객이 판단할 수 있도록 해야 한다"며 "이는 브랜드 신뢰도에도 영향을 준다"고 말했다.

망향비빔국수의 망향은 다양한 의미로 해석된다. 손님이 마냥(망향)들어온다는 의미와 동시에 고향이 그랍디는 뜻을 담고 있다. 영화 '강철비'에서 북한군인인 정우성의 먹방을 통해 유명세를 타기도 했다. 망향비빔국수는 HACCP 인증 망향식품공장을 통해 야채수와 백김치를 제공, 전국 어느 매장에서도 동일한 맛을 낸다. 대표 메뉴인 비빔국수를 브랜드 이름에 활용해 판매 메뉴를 즉각적으로 고객에게 전달하고 있다.

담가화로구이는 숙성된 고기를 화로구이에 먹는다는 것을 브랜드 정체성으로 활용하고 있다. 유기농 쌀누룩과 천일염을 활용해 7일 이상 숙성한 고기를 제공한다. 첫 주문 할인과 추가주문 반값 마케팅으로 가성비 전략도 활용하고 있다.

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죽이야기는 죽을 '아플 때만 먹는 음식'이 아니라, 속 편하고 든든한 '매일의 한식'으로 자리매김하자는 콘셉트로 시작됐다. 2020년에는 브랜드 리뉴얼을 전격 시행, 고급화 전략으로 전환했다. 메뉴도 솥죽·영양 솥밥으로 확대했다. 큰 솥 모양의 파사드를 적용해 솥 조리 방식을 강조하면서 고객들과 죽이야기가 솥을 통해 맛이 더욱 좋아진 음식을 공유한다는 의미를 담았다.

구시아푸드마켓은 '쇼핑하듯 음식을 선택한다'는 의미를 브랜드 정체성으로 활용하고 있다. 20여개의 외식 아이템을 맞춤 구성할 수 있는 운영 방식을 고집하고 있다. 학교별 특성과 수요를 반영해 작은 공간에 최적화된 맞춤형 푸드코트 솔루션을 제안해 학생과 교직원 모두의 식사 만족도를 높이는 데 주력하고 있따는 게 구시아푸드마켓의 설명이다. 브랜드 직영의 다양한 메뉴 조합과 효율적인 운영 시스템을 통해 제한된 공간에서 복합적이고 수준 높은 식사 경험을 구현한 것도 특징이다.

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가맹점의 편익을 고려한 정산 프로그램 365데일리뱅킹은 POS와 결제기 변경 없이 홀과 배달앱 매출을 토·일·공휴일 포함 365일 다음날 바로 입금된다는 컨셉트를 브랜드 네이밍에 담았다. 365데일리뱅킹 관계자는 "로열티 수금 및 정산 과정을 일일 단위로 자동화해 본사와 가맹점 모두에게 투명하고 빠른 자금 선훈환 체계를 구축하는데 도움을 주고 있다"고 설명했다.

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프랜차이즈 ERP 시스템 제공 브랜드인 리드플래닛은 프랜차이즈 업계의 가맹점 관리 프로그램으로 업계를 선도한다는 의미를 담았다. 올해 여름에는 초가성비와 고성능을 동시에 구현한 프랜차이즈 AI 플랫폼 '리드에스브이(LEAD SVI)'을 선보였다.

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윤 교수는 "간판과 파사드, 익스테리어는 고객이 매장 앞에서 즉시 판단할 수 있는 정보 매체가 돼야 한다"며 "고객에게 오래 생각하게 만드는 매장이 아니라, 가장 빨리 이해되는 매장이어야 한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com