우리금융, 19일 과천 서울랜드서 '2026 우리 모모콘' 개최

'2026 우리 모모콘'. 이미지 제공=우리금융그룹

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우리금융그룹이 오는 19일 과천 '서울랜드'에서 '2026 우리 모모콘(모이면 모일수록 선한 힘이 커지는 콘서트)'을 개최한다.

공연과 테마파크를 결합한 새로운 콘셉트로 진행되는 '2026 우리 모모콘'에서는 ▲QWER ▲김재환 ▲윤마치 ▲치즈 ▲멜로망스 ▲지누션 ▲잔나비 ▲YB 등 다양한 아티스트의 공연과 함께 서울랜드의 다양한 놀이시설을 이용할 수 있다.

특히 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 개막일인 19일 행사가 열리는 만큼, 대한체육회의 공식 후원사인 우리금융은 현장에 응원 공간인 '팀코리아 팬파크'를 마련해 관람객들과 함께 대한민국 선수단의 선전을 기원한다. ▲사격 체험 ▲응원 메시지 작성 ▲팀코리아 타투 스티커 등 체험을 통해 대한민국 스포츠 발전을 위한 선한 힘을 모아 대한민국 선수단에 전달할 계획이다.

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아울러 현장 곳곳에서는 ▲사랑의 달팽이 ▲월드비전 ▲열매나눔재단 ▲아이들과 미래재단 ▲사랑의 열매 ▲세이브더칠드런 ▲에이드런 ▲드림메이커스 등 8개 NGO가 참여해 선한 영향력을 전하는 다채로운 무대와 프로그램이 진행된다. 이와 함께 발달장애인의 자립을 돕는 우리금융의 대표 사회공헌 사업인 '굿윌스토어'(밀알복지재단) 팝업스토어도 운영해 나눔의 의미를 더할 예정이다.

박준태 우리금융지주 브랜드전략부장은 "4년 차를 맞은 올해 모모콘은 테마파크에서 관람객들이 즐거움과 나눔을 동시에 체감할 수 있도록 기획했다"며, "관람객들의 관심과 응원 속에 회차가 거듭될수록 더 커지고 있는 선한 힘을 모아 도움이 필요한 곳곳에 전달하겠다"라고 전했다.

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한편 '2026 우리 모모콘' 현장에서는 '2026 우리금융 다함께 페스타(이하 우다페)' 홍보부스도 운영된다. 현장 방문객이 '우다페' 사전 알림 신청 후 게임에 참여하면 다양한 경품을 받을 수 있다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com