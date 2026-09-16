축구 경기장 총격, 1명 사망·6명 부상…오토바이 탄 괴한들 난입

[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코의 한 아마추어 축구 경기장에서 오토바이를 탄 무장 괴한들이 관중과 선수들을 향해 총을 쏴 1명이 숨지고 6명이 다치는 사건이 발생했다. 아즈테카 푸에블라 등 현지 매체들에 따르면 사건은 지난 13일(현지시각) 오후 2시 40분쯤 멕시코 과나후아토주 산프란시스코 델린콘의 한 경기장에서 아마추어 축구 경기 중 총성이 울렸다.
오토바이를 탄 남성들이 경기장 주변으로 접근한 뒤 총기를 꺼내 사람들을 향해 여러 발을 발사한 것이다.
경기장에 있던 사람들은 황급히 몸을 피했다. 현지 매체들이 공개한 영상에는 경기가 진행되던 중 갑자기 총성이 들리고 사람들이 사방으로 흩어지는 모습이 담겼다.
현재까지 총 7명이 총상을 입었으며 이 가운데 25세 남성 훌리오 세사르는 병원에서 치료를 받던 중 숨졌다. 나머지 6명은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.
훌리오 세사르는 당시 축구장에서 간식 등을 판매하던 상인으로 확인됐다. 그는 경기장 주변에서 음식을 판매하다 총격 피해를 당한 것으로 전해진다.
현장에 있던 한 지방정부 관계자는 이번 공격이 최소 두 명을 겨냥한 것으로 보인다고 주장했다.
현지 수사당국은 범인들의 신원과 행방을 추적하고 있다.
과나후아토주에서는 축구 경기장을 겨냥한 총격 사건이 과거에도 발생한 바 있다. 지난 1월에는 살라망카 지역의 한 축구 경기장에서 총격 사건이 발생해 11명이 숨지고 12명이 다쳐 충격을 주었다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com