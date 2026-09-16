"씻고, 쓰고, 맞고"…의사협회, 호흡기 감염병 예방 권고문 발표

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 코로나19와 인플루엔자(독감) 등 주요 호흡기 감염병 환자가 동반 증가하는 양상을 보이는 가운데 의사단체가 각별한 주의를 당부했다. 질병관리청에 따르면 코로나19 병원급 입원환자가 최근 6주 연속 증가해 9월 첫 주 기준 193명에 이르고 있으며, 바이러스 검출률 또한 지속적으로 상승하고 있다.

특히, 올해는 인플루엔자의 증가세가 예년보다 일찍 시작되어 심상치 않은 상황이다. 9월 첫 주 기준 인플루엔자 의사환자 수는 외래환자 1000명당 25.3명으로 전년 동기 대비 3.8배를 넘는 수준이며, 유·소아와 초등학생을 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 다가오는 가을·겨울철 호흡기 감염병의 동시 유행 위험이 높아짐에 따라 고위험군 보호와 예방 수칙 준수가 어느 때보다 절실하다.

이에 대한의사협회 감염병대응위원회(이하 의협)는 16일 '국민 권고사항'을 발표했다.

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◇개인 위생 수칙 준수

흐르는 물에 30초 이상 손 씻기, 기침·재채기 시 옷소매로 가리기 등 기본 예방 수칙을 준수해야 한다. 또한 추석 명절 전후 산소 벌초나 성묘, 등산 등 야외 활동 시에는 털진드기 유충에 물려 발생할 수 있는 쯔쯔가무시병 예방을 위해 밝은색 긴 옷을 착용하고 풀밭에 바로 앉지 않아야 한다.

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◇마스크 착용

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사람이 많이 모이는 실내 공간, 대중교통, 의료기관 및 감염취약시설 방문 시에는 마스크 착용을 적극 권장한다.

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◇증상 발생 시 병·의원 방문

발열, 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 나타날 경우 등교·출근을 자제하고, 가까운 병·의원을 방문해 적절한 진료와 치료를 받는 게 좋다.

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◇고위험군 집중 보호

65세 이상 어르신, 기저질환자, 면역저하자, 임신부 등 고위험군은 감염 시 중증으로 진행될 위험이 높으므로 특히 감염예방에 만전을 기하고 증상 발생 즉시 의료기관에서 신속히 진료를 받아야 한다.

◇예방접종 적극 참여

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인플루엔자 및 코로나19 유행에 대비해 어린이, 임신부, 어르신 등 접종 대상자는 안내되는 접종 일정에 맞춰 적극 예방접종에 참여하는 것이 중요하다.

◇주기적 실내 환기

환기가 잘되지 않는 밀폐된 공간에서는 주기적으로 창문을 열어 충분히 환기하는 게 좋다.

의협은 또한 정부를 향해 "코로나19와 인플루엔자 등 호흡기감염병의 동시 유행 가능성에 대비해 향후 발생 추이와 의료현장의 상황을 면밀히 살펴봐 달라"며 "특히 최근 환자 증가와 함께 독감백신과 코로나19 치료제 수급에 대한 의료현장의 우려와 언론의 문제 제기가 이어지고 있는 만큼, 질병관리청을 비롯한 관계 당국에서는 수급과 유통 상황을 선제적으로 점검하고, 필요한 국민과 환자에게 백신과 치료제가 적시에 공급될 수 있도록 안정적인 확보와 공급에 만전을 기해달라"고 촉구했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com