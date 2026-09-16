롯데칠성음료, ‘애정·감사·풍요’ 담은 델몬트 추석 선물세트 출시

제공=롯데칠성음료

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롯데칠성음료가 추석을 맞아 소중한 사람에게 감사와 정을 전할 수 있는 '델몬트주스 선물세트'를 선보였다.

이번 선물세트는 '소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물'을 콘셉트로 델몬트의 인기 주스 제품을 다양하게 구성했다.

1.5L 대용량 페트병 세트와 180ml 소병 세트 등 총 7종으로 마련해 취향과 용도에 따라 선택할 수 있도록 했다.

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특히 1.5L 페트병 선물세트는 '애정', '감사', '풍요'라는 한자와 탐스러운 과일 이미지를 조화롭게 담은 한국적인 정서를 표현한 패키지가 특징이다.

제주감귤·매실·포도 4본입의 '애정 세트', 오렌지·포도·망고 3본입의 '감사 세트', 토마토·망고 3본입의 '풍요 세트', 제주감귤·매실·잔칫집식혜로 구성한 '행복가득, 작은나눔 선물세트' 등 4종으로 구성했다.

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180ml 소병 선물세트는 간편하게 즐길 수 있는 제품으로, 10병입의 '오렌지·감귤 세트'와 각각 12병씩 담은 '포도·토마토·망고 세트', '포도·토마토 세트' 등 3종을 선보인다.

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롯데칠성음료 관계자는 "감사와 정을 나누는 추석을 맞아 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있도록 델몬트 대표 제품을 다양하게 담은 선물세트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 델몬트주스를 선보이며 맛과 품질로 소비자들에게 보답하겠다"고 말했다.