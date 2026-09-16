케이밴코리아, 'MK택시'와 맞손…방일 여행객 대상 픽업서비스 선보여

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케이밴코리아가 일본 택시 브랜드 'MK택시(MK TAXI)'와 함께 일본을 방문하는 한국인 여행객들에게 최고급 공항 송영(픽업·샌딩) 서비스를 제공한다고 16일 밝혔다.

케이밴코리아에 따르면 'MK택시'는 철저한 서비스·안전교육을 이수한 전문 기사가 운행하며, 전 차량이 만일의 사태에 대비한 포괄적인 보험 체계를 완벽하게 갖추고 있는 정식 택시 사업자다. 단순한 이동을 넘어 여행객의 '안전'과 '권리'를 법적으로 든든하게 보호해 준다는 점에서 비공식 서비스와 확고한 차별성을 지닌다.

MK택시와 함께 제공하는 한국인 대상 송영 서비스는 도쿄(나리타·하네다), 오사카(간사이), 후쿠오카, 삿포로(신치토세), 나고야, 교토, 고베, 오키나와 등 일본 전역의 주요 8개 도시 공항에서 이용할 수 있다.

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부모님을 모시는 효도 여행, 어린 자녀와 동행하는 가족 여행, 골프 투어, VIP 비즈니스 출장 등 작은 불편함도 허용되지 않는 중요한 일정에 정식 인가와 보험이 적용되는 MK택시 서비스는 가장 현명하고 안심할 수 있는 선택지가 될 수 있다는 게 케이밴코리아의 설명이다.

케이밴코리아 관계자는 "해외여행의 첫인상을 결정짓는 이동 수단은 가격보다 신뢰와 안전이 최우선 고려 대상이 되어야 한다"며 "일본 현지에서 오랜 시간 명성을 쌓아온 브랜드 MK택시를 통해 한국 고객들이 불안감 없이 오직 여행의 즐거움에만 집중할 수 있도록 최상의 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com