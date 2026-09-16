한국관광공사-인천광역시교육청, 청소년 관광 활성화 MOU 체결

한국관광공사가 인천광역시교육청과 16일 '청소년 관광 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다.
한국관광공사에 따르면 업무협약은 현장 체험학습에 대한 학교와 학부모들의 안전 우려가 커지면서 교육여행이 위축되는 상황을 고려해 진행됐다. 양 기관은 관광자원과 교육과정을 연계한 맞춤형 체험학습 코스를 개발하고, 안전관리 체계를 갖춘 교육여행 모델을 구축해 전국으로 확산한다는 계획이다.
우선 한국관광공사는 전국 장애 및 일반 청소년 1만1000명 대상 문화관광 체험 여행을 지원하고, 교과과정과 연계한 고품질 여행 코스를 개발 및 운영한다. 인천시교육청은 지역 초중고교를 대상으로 사업을 홍보하는 한편, 참여 초등학교에 버스 임차료와 전문 안전요원을 지원해 교사들의 안전 관리 부담을 낮출 방침이다.
특히 양 기관은 교육 여행 전문가 현장 교사 등 18명 내외로 구성된 공동 TF(자문단)를 운영, 인천시교육청의 현장 체험형 프로그램인 '읽·걷·쓰'와 연계한 전국 체험학습 코스를 개발과 함께 학교 현장 적용 가능성과 안전성을 지속적으로 검증해 나갈 예정이다.
박성혁 한국관광공사 사장은 "교육청 및 지자체와 협력해 청소년들이 안심하고 즐길 수 있는 지속 가능한 교육 여행 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com