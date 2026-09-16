워터슬라이드 타던 여성, 날아가 수영장 '배치기…의식 잃어

사진출처=X, 엘 파이스

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[스포츠조선 장종호 기자] 콜롬비아의 한 휴양시설에서 워터슬라이드를 타던 여성이 공중으로 튀어 오른 뒤 수영장에 강하게 떨어져 한동안 의식을 잃는 사고가 발생했다. 당시 현장에 있던 안전요원들이 곧바로 물속으로 뛰어들어 여성을 구조했다.

엘 파이스 등 현지 매체들에 따르면 콜롬비아 안티오키아주 코코르나의 한 휴양시설에서 워터슬라이드를 엎드린 자세로 내려온 여성이 수영장 물에 배를 강하게 부딪혔다.

여성은 물에 떨어진 뒤 움직이지 않은 채 수면 아래에 잠겼다.

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사고를 목격한 사람들은 즉시 구조에 나섰다. 영상에는 여러 사람이 수영장으로 뛰어들어 여성을 물 밖으로 끌어내는 모습이 담겼으며, 안전요원도 구조에 합류했다. 여성은 구조된 뒤 현장에서 의식을 회복한 것으로 전해졌다.

다만 여성의 정확한 부상 정도나 사고 이후 병원에서 치료를 받았는지는 공식적으로 확인되지 않았다.

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사고 영상이 퍼지면서 워터슬라이드의 안전 문제를 둘러싼 논란도 일었다. 일부 네티즌들은 슬라이드의 구조와 수면 진입 각도 등에 문제가 있는 것 아니냐는 의견을 내놓았고, 반대로 이용자가 슬라이드 이용 규칙을 제대로 지켰는지도 확인해야 한다는 반응도 나왔다.

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현지 매체들은 이번 사고를 계기로 워터슬라이드와 같은 수상 놀이시설에서 이용객이 안전수칙을 지키는 것은 물론, 시설 운영자가 구조와 안전관리 절차를 제대로 갖추는 것이 중요하다고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com