한화에어로스페이스, 경력 채용 '연령·학력 제한' 내부 지침 논란

◇한화에어로스페이스 창원 3사업장 전경.

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한화에어로스페이스가 공정 채용 논란에 휘말렸다. 최근 경력 채용을 진행하는 과정에서 비공식적으로 연령 제한 기준을 마련했던 것으로 알려지면서다. 한화에어로스페이스는 채용 과정에서 특정 학력 기준을 내부 가이드라인으로 설정하기도 했다. 모두 경력 채용 공고에는 표시되지 않은 내용들이다.

16일 업계 및 KBS 등에 따르면 한화에어로스페이스가 최근 경력직 채용 과정에서 연령을 제한하는 내부 지침을 만들어 인사 담당자들에게 전달했다. 1980년생 이하 기준은 필수 충족 조건으로, 인력 구조 고령화와 적체를 막기 위한 직급 대비 연령대를 고려해 선발해야 한다는 내용이 골자다.

학력에도 제한을 뒀다. 서울·판교 근무자의 경우 이른바 스카이(서울대·연세대·고려대)를 비롯한 국내 주요 11개 학교 졸업생, 해외 대학일 경우 세계 대학 순위 100위권 이내를 기준으로 삼았다. 지방 사업장의 경우 주변 거점 국립대와 세계 대학 순위 200위권까지 허용하도록 했다. 한화에어로스페이스는 이 같은 비공식적인 내부 지침을 인사 담당 인원과 사업부별 채용 담당자에게 전달했다. 내부적으로 직무 능력보다 나이나 출신 학교를 먼저 따지는 지침에 반발이 있었지만 개선되지 않았던 것으로 알려졌다.

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시민단체를 중심으로 한화에어로스페이스의 이 같은 비공식적 채용 내부 지침에 문제가 있다는 지적이 나온다. 우선 채용 과정에서 지원자의 연령을 제한하는 것은 현행법상 위반 소지가 있다는 것이다. '고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률'은 사업주가 모집·채용 과정에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 차별하는 것을 금지하고 있다. 합리적인 이유 없이 연령이 아닌 다른 기준을 적용해 특정 연령 집단에게 불리한 결과가 초래되는 간접 차별도 해당된다.

학력 제한과 관련해선 한화에어로스페이스가 지속가능경영보고서에서 인재 채용과 관련해 차별을 두지 않는다는 내용을 명문화했던 만큼 보고서의 선언과 채용 지침 운영이 달랐던 점도 문제가 되고 있다. 한화에어로스페이스는 지속가능경영보고서 2026을 통해 인사 채용 시 모든 지원자에게 공정한 기회를 제공하기 위해 성별, 국적, 인종 등에 따른 차별을 배제하고 있다고 밝힌 바 있다.

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교육시민단체 교육의봄은 한화에어로스페이스의 연령, 학력 제한 등의 비공식 채용 내부 지침에 대해 규탄하는 성명을 내고, 출신 학교와 연령 등을 기준으로 채용 기회를 제한하는 관행을 개선해야 한다고 촉구했다. 학력 차별 등은 공정한 취업 기회를 훼손한다는 것을 중심으로, 고용정책기본법상 출신 학교 차별 금지 취지에 어긋난다는 게 골자다. 고용정책기본법 제7조는 사업주가 근로자를 모집할 때 합리적 이유 없이 연령, 학력, 출신 학교 등을 이유로 차별해서는 안 된다고 규정하고 있다.

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한화에어로스페이스는 최근 문제가 된 채용 중 연령·학력 제한 등의 비공식 내부 기준과 관련해 말을 아끼고 있다. 다만 실제 채용 과정에서 차별은 없었다고 강조했다. 한화에어로스페이스 관계자는 "진행 중인 경력 채용은 비공식 내부 기준에 따라 이뤄지지 않았다"며 "여러 학교 출신과 다양한 연령대 직원들이 채용되고 있다"고 말했다.

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한편 고용노동부는 이날 한화에어로스페이스의 연령·학력 제한 의혹에 대해 감독에 착수했다고 전했다. 노동부는 참고자료를 통해 "해당 사업장의 채용 공고, 내부 채용 기준, 평가 자료 등 관련 자료를 통해 실제 채용 과정에서 차별적 기준이 적용됐는지 여부를 면밀히 점검할 것"이라며 "위반 사항이 나온다면 과태료 부과, 시정명령 등 엄중히 조치할 방침"이라고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com