"성병인 줄 알았는데"…중요부위 검게 변하고 허물 벗겨진 이유

손에 발생한 '고정약진' 증상

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[스포츠조선 장종호 기자] 성관계가 없었는데도 갑자기 음경이 검붉게 변하고 피부가 벗겨지거나 궤양까지 생긴다면 누구라도 성병부터 의심하기 쉽다. 그런데 최근 대만에서 비슷한 증상으로 병원을 찾은 남성 2명이 모두 특정 약물에 대한 과민반응으로 진단받은 사례가 소개됐다.

대만 매체 TVBS는 비뇨의학과 천자오안 전문의가 최근 진료 과정에서 경험한 사례를 소개했다.

28세와 44세인 두 남성은 각각 음경에 갑자기 검은색 또는 자주색 병변이 나타났고, 피부가 벗겨지거나 궤양까지 발생해 병원을 찾았다.

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두 사람에게는 공통점이 있었다. 증상이 나타나기 전 성관계가 없었고, 최근 감기에 걸려 약을 복용했다는 것이다.

의료진은 병력과 피부 병변의 양상을 종합해 두 사람을 '고정 약물 발진(고정약진, Fixed Drug Eruption, FDE)'으로 판단했다.

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이는 특정 약물을 복용한 뒤 피부나 점막에 발생하는 약물 과민반응이다. 이 질환의 가장 특징적인 점은 증상이 나타났던 부위에 같은 약물을 다시 복용했을 때 병변이 재발하는 경우가 많다는 것이다.

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처음에는 경계가 뚜렷한 붉은색이나 자주색 반점으로 시작할 수 있고, 경우에 따라 물집이나 피부 궤양이 생기기도 한다. 증상이 가라앉은 뒤에는 갈색 또는 검은색 색소침착이 남을 수 있다.

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특히 입이나 성기 등의 주위는 고정약진이 나타날 수 있는 대표적인 부위 가운데 하나다.

문제는 약물과 증상의 관계를 알아채기 쉽지 않다는 점이다.

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고정약진을 일으킬 수 있는 약물에는 일부 항생제와 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 등이 포함된다. 이부프로펜이나 아세트아미노펜(파라세타몰)과 같은 해열·진통 성분도 관련 약물로 알려져 있다.

다만 특정 성분이 들어간 약을 먹는다고 누구에게나 이런 증상이 나타나는 것은 아니다. 특정 개인이 특정 약물에 과민반응을 보이는 경우에 발생할 수 있는 질환이기 때문이다.

따라서 자신이 복용한 약의 이름을 기억하는 것이 중요하다. 처방약뿐 아니라 감기약이나 진통제 같은 일반의약품도 원인이 될 수 있기 때문에 약 봉투나 약 상자를 버리지 않고 보관해 두는 것이 도움이 된다.

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특히 해외여행을 다녀온 뒤 현지에서 구입한 일반의약품을 복용했다면 제품명과 성분을 확인하는 것이 좋다.

다만 생식기 주변에 궤양이나 물집이 생겼다고 해서 무조건 약물 알레르기로 판단해서는 안 된다.

헤르페스나 매독 등 성매개감염병도 생식기 주변에 궤양이나 병변을 만들 수 있기 때문이다. 따라서 성관계 여부만으로 원인을 단정하는 것도 위험하다.

전문가들은 "음경이나 외부 생식기에 갑자기 검붉은 반점, 물집, 피부 벗겨짐 또는 궤양이 나타났다면 스스로 약을 바르기보다 비뇨의학과나 피부과에서 원인을 확인하는 것이 안전하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com