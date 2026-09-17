"독감 백신, 의료기관간 배송 이전 한시 허용해야"

[스포츠조선 장종호 기자] 인플루엔자(독감) 예방 백신의 원활한 수급 방안이 의료계에서 나왔다.

대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 "그동안 독감 백신 공급에 있어 불균형, 불공급, 불안정 3불 사례가 있었는데 이는 물량 부족이 아니라 배분과 공급 경로의 문제로 발생하고 있는 것으로 판단되므로 위탁의료기관 간 백신 이전 허용 등 독감 백신 부족 해결을 위한 4개 개선 방안을 제안했다

대한소아청소년병원협회는 "백신 접종 의료현장에서는 한쪽에서 백신을 구하지 못하는 동안 다른 쪽에는 재고가 쌓이는 불균형이 나타나고 있다"며 "올해의 경우 수입 백신의 국가출하승인이 9월 8~10일에 이뤄졌고 배송에 통상 1주일 이상 걸리며 이번에는 추석 연휴(9월 24~26일)까지 겹쳐서 이 문제는 벌써부터 우려되고 있다"고 전했다.

Advertisement

특히 "질병관리청이 지난 9월 11일 0시를 기해 2026-2027절기 인플루엔자 유행주의보를 발령했고 36주차 의사환자분율은 외래환자 1000명당 25.3명으로 이번 절기 유행기준 12.9명을 두 배가량 넘어섰음은 물론 지난 절기보다 한 달 이상 이른 유행으로 독감 백신 공급 차질이 빚어지지 않도록 어느해보다도 보건당국의 세심함과 더 큰 노력이 절대시되고 있다"고 했다.

이에 협회는 "독감 백신 공급 문제가 기우에 그치려면 백신 재고가 있는 의료기관이 백신이 부족한 의료기관에 제공할 수 있도록 관할 보건소의 승인을 받아 관내 위탁의료기관 간 백신 이전을 허용한다는 한시 규정을 둘 필요가 있다"고 주장했다,

Advertisement

또 "2회 접종 대상 아동의 소요량을 배정식에 반영해 줘야 한다"고 강조했다.

Advertisement

아울러 협회는 "생후 6개월 이상 만 9세 미만 아동 중 처음 접종하는 경우에는 4주 간격으로 두 번 맞아야 하는데 기관별 소요량이 대상자 수만으로 산정되면 1인당 1도즈로 잡혀 두 번째 접종분이 부족하게 되므로 2회 접종 대상 아동 수에 2를 곱한 값을 기관별 소요량 산정에 반영해야 한다"고 설명했다.

Advertisement

이어 "주차별 입고 예정일을 의료기관에 사전에 공지해야 한다"고 요구했다.

협회는 "의료 현장이 백신 예약을 확정하지 못하는 가장 큰 이유는 접종자가 언제 병원에 방문할지 모르기 때문으로 확정 물량과 예정 물량을 구분해 주차 단위로 통지해 주면 의료기관은 그 범위에서 예약을 운영할 수 있다"면서 "추석 연휴 기간도 배송 계획에 반영해 달라"고 요청했다. 9월 24일부터 26일까지는 추석 연휴인데 이 기간에 배송이 멈추면 실제 접종은 연기돼 10월에서야 가능해 진다는 것.

Advertisement

협회는 최근 언론보도를 통해 독감 백신 접종 일정을 앞당기는 검토가 이뤄지고 있다는 것과 관련해 "적극 환영하며 소아를 우선 순위에 두고 진행하는 것이 어르신의 건강까지 챙기는데 도움이 될 것"이라고 했다.

또한 "환아 보호자에게는 1차와 2차를 서로 다른 회사 백신으로 맞아도 된다"며 "특정 제품을 기다리다 접종 시기를 놓치지 말아야 한다"고 했다.

대한소아청소년병원협회 최용재 회장은 "독감 백신 접종 기간에 한 병원에서는 추가 주문이 막혀 예약을 잡지 못해 발을 동동 구르는데 다른 의료기관에서는 쓰이지 않은 재고가 남아 있는 상황이 일어나는 사례를 그동안 종종 봐 왔는데 올해에는 이같은 사례들이 개선돼 백신이 없어 독감 백신 접종을 늦추는 일이 일어나지 않도록 간절히 바란다"고 당부했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com