삼대오백, 라인업 최상단 찍었다...펌핑에 집중까지 얹은 '레전드' 부스터 출시

삼대오백 제공

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오아주식회사의 헬스 피트니스 식품 브랜드 삼대오백이 프리워크아웃 신제품 '헬스부스터 프리워크아웃 레전드'를 오는 18일 출시한다. 오리지널, 프로, 월드클래스 분말, 월드클래스 펌프로 이어져 온 라인업의 가장 윗단에 놓이는 제품으로, 고강도 훈련을 이어가는 선수와 숙련 트레이닝 유저를 겨냥했다.

가장 큰 변화는 원료 구성이다. 기존 제품 라인이 펌핑 위주였다면 레전드는 펌핑과 집중 원료를 한 포에 모두 담았다. 펌핑 축은 L-아르기닌 6,000mg, 글리세린(글리세롤) 4,000mg, 레드비트농축액 4,000mg을 중심으로 구성했고, 집중 축에는 벨벳빈순추출물분말(L-도파 10%) 500mg을 비롯해 L-카르니틴·주석산수소콜린·이노시톨 등 기존 라인에 없던 새로운 원료를 넣었다.

여기에 4종 전해질을 더해 장시간·고강도 세션의 수분 밸런스까지 고려했다. 한 포에 들어가는 주원료는 총 17종으로 기존 제품 대비 두 배 이상이며, 총 함량 역시 기존 최고 사양보다 1.5배가량 높다.

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카페인은 1포당 400mg으로 라인업 중 가장 높다. 삼대오백은 운동 전 카페인 섭취에 익숙하고 본인의 섭취량을 관리하는 소비자를 위한 제품이라는 의미로 고카페인 함유 제품이라는 점을 패키지 전면에 명시했다. 또한 측면에는 '모두를 위한 제품이 아니다, 소수를 위해 만들었다(NOT FOR EVERYONE. BUILT FOR THE FEW)'는 문구를 함께 넣었다.

최근 국내 피트니스 시장은 운동 목적이 나뉘는 모습을 볼 수 있다. 체형 관리 위주의 수요가 있는 반면에, 대회 출전이나 기록 경신을 목표로 훈련하는 층도 꾸준히 두터워지고 있다. 또한 성분표를 직접 비교하고 고르는 성향이 맞물리며 고함량 제품 수요도 함께 늘고 있다.

삼대오백 제공

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삼대오백 관계자는 "더 강한 구성을 원한다는 요청이 꾸준히 있었다. 그 요구를 끝까지 밀어붙인 제품이 레전드"라며 "오리지널부터 레전드까지 단계별로 정리되어 있기 때문에 자신의 훈련 강도에 맞는 제품을 선택해 달라"고 말했다.

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한편 삼대오백은 오아주식회사가 전개하는 헬스·피트니스 식품 브랜드로, '당신의 운동 파트너'를 슬로건으로 프로틴, 부스터, 크레아틴, EAA·BCAA, 영양제류 등 다양한 제품 라인업을 운영하며 국내 스포츠 뉴트리션 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.