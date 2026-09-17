"성인 60명 중 1명이 HIV"…15년 사이 환자 12배 증가 '국가 비상사태'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 남태평양 섬나라 피지가 HIV(인체면역결핍바이러스) 감염 급증에 대응하기 위해 국가 비상사태를 선언했다.

피지 보건부와 유엔에이즈계획(UNAIDS)에 따르면 피지에서는 2025년 HIV 신규 진단자가 2016명 발생했다. 현재 피지의 15~49세 인구에서 HIV 유병률은 약 1.6%로 추정되며, 이는 성인 약 60명 가운데 1명이 HIV를 가지고 있다는 의미다. 5년 전에는 약 167명 중 1명 수준이었다.

CNN 등 외신들에 따르면 피지 정부는 2025년 1월 HIV 유행을 공식 선언하고 검사와 감시를 확대해 왔다. 그러나 감염 증가세가 계속되자 15일(현지시각) HIV 국가 비상사태를 선포했다. 피지 보건장관 아토니오 랄라발라부는 현재의 상황에 대해 기존의 유행 단계 대응만으로는 충분하지 않다며 정부와 지역사회, 관련 기관이 함께 대응해야 한다고 밝혔다.

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UNAIDS는 피지의 HIV 신규 감염이 2010년부터 2025년 사이 약 12배 증가한 것으로 추정했다. 2025년 기준 피지에서 HIV와 함께 살아가는 사람은 약 9100명으로 추정되지만, 이 가운데 자신의 감염 사실을 알고 있는 사람은 약 39%에 그친다. 항레트로바이러스 치료를 받고 있는 사람도 약 22%에 불과하다.

특히 문제로 지적되는 것은 주사 약물 사용이다. 피지에서는 최근 몇 년 사이 주사로 약물을 투여하는 사람이 늘었으며, 오염된 주사기나 주사 장비를 공동으로 사용하는 과정에서 HIV가 전파될 위험이 커지고 있다.

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UNAIDS 피지 담당자인 레나타 램은 HIV 감염 확산의 원인이 주사 약물 사용에만 있는 것은 아니라고 설명했다. 콘돔 사용률이 낮고 여러 성 파트너와의 성관계, 검사 부족, HIV에 대한 사회적 낙인 등도 감염 확산과 치료 접근성을 떨어뜨리는 요인으로 지적됐다.

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피지의 HIV 확산은 젊은층과 여성, 어린이에게도 영향을 미치고 있다. 현지 보도에 따르면 2025년 15세 미만 어린이 가운데 67명이 새롭게 HIV 진단을 받았으며, 이 가운데 56명은 5세 미만이었다.

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임신부의 감염도 우려되는 상황이다. 피지 보건당국은 임신·출산 과정에서 HIV가 산모에서 아이에게 전파될 수 있다는 점을 강조하고 있다. 피지에서는 임신부 약 50명 가운데 1명이 HIV에 감염된 것으로 추정된다. 2025년에는 HIV에 감염된 상태로 태어난 아기가 59명으로 보고됐으며, 이 가운데 18명은 첫돌을 넘기지 못하고 사망한 것으로 알려졌다.

HIV 관련 사망자도 증가했다. 피지 보건통계에 따르면 2025년 HIV 관련 사망자는 117명으로, 2021년 25명보다 크게 늘었다.

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피지 정부는 이번 국가 비상사태를 계기로 HIV 검사와 치료를 확대하고 예방약인 PrEP 접근성을 높일 방침이다. 또 주사 약물 사용자를 대상으로 깨끗한 주사기와 바늘을 제공하는 프로그램을 공식적으로 도입하고, HIV 진단 이후에도 치료가 중단되지 않도록 추적 관리 체계를 강화할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com