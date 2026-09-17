드레스에 가발까지…여장한 살인 용의자 "80명 살해", 경찰 '발칵'

사진출처=오 템포

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[스포츠조선 장종호 기자] 브라질에서 16건의 살인 사건에 연루된 혐의를 받는 30대 남성이 여장을 한 채 두 살배기 아이를 안고 도주하다 경찰에 붙잡혔다. 경찰 조사에서는 자신이 평생 약 80명을 살해했다고 주장했지만, 이 숫자는 아직 확인되지 않았다.

오 템포 등 현지 매체들에 따르면 브라질 파라이바주 경찰은 지난 13일(현지시각) 살인 혐의로 조를란 알베스 다 시우바(33)를 체포했다. 당시 그는 약 48시간 동안 이어진 경찰의 추적을 피해 도주하던 중 여성용 드레스와 가발, 샌들, 선글라스 등을 착용하고 있었으며, 두 살가량의 아이까지 안고 있었다.

이에 앞서 경찰은 시우바가 다른 용의자들과 함께 이용하던 차량을 발견해 검문에 나섰고, 차량에 있던 한 명을 먼저 체포했다. 그러나 시우바는 현장에서 빠져나가는 데 성공했다. 이후 경찰은 추적을 이어갔고 결국 그를 붙잡았다.

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체포 당시 시우바는 줄무늬가 들어간 드레스를 입고 검은색 가발을 쓰고 있었다. 여성용 샌들과 짙은 색 선글라스를 착용했고 손톱에는 매니큐어도 칠해져 있었다. 경찰이 가발을 벗기자 짧은 머리가 드러나는 모습이 영상에 담기기도 했다.

당시 그가 안고 있던 두 살가량의 어린아이는 친족이 아닌 것으로 전해진다.

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경찰은 그가 지난 5월 말 출소한 이후 약 3개월 동안 발생한 16건의 살인 사건에 연루된 것으로 보고 있다. 공범이 최소 4명은 있는 것으로 추정됐다.

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시우바를 경찰서로 데려간 수사관들은 더 큰 충격에 빠졌다.

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그는 자신이 평생 약 80명을 살해했고 첫 살인을 저지른 시점이 13세였다고 주장한 것이다.

이에 경찰은 아직 범인이 밝혀지지 않은 살인 사건들의 수사 기록을 다시 살펴보는 작업에도 착수했다.

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시우바는 과거에도 여러 범죄로 복역한 것으로 알려졌다. 경찰에 따르면 그는 지금까지 인생의 약 5~6년을 교도소에서 보냈으며 지난 5월 말 출소했다.

브라질 현지 언론들은 시우바가 조직범죄 세력과 연관돼 있을 가능성도 보도했다. 다만 시우바 본인은 특정 범죄조직에 속해 있다는 의혹을 부인한 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com