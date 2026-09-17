"앉아!"…콘서트 중 웨딩드레스 입고 청혼한 커플에 관객들 뿔났다

사진출처=웨이보, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 유명 가수 콘서트에서 한 커플이 공연 중 공개 청혼을 했다가 다른 관객들의 시야를 가렸다는 이유로 거센 항의를 받았다.

웨딩드레스에 결혼 기념 사탕까지 준비한 로맨틱한 이벤트였지만, 공연을 방해해 현장 분위기는 순식간에 싸늘해졌다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 12일 중국 베이징 국가체육장인 '냐오차오'에서 열린 중국 포크 가수 자오레이의 공연 중 앞쪽 좌석에 있던 한 남성이 여자친구에게 청혼을 했다.

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커플은 청혼 이벤트에 대해 사전에 교감이 있었던 듯했다. 여성은 이미 웨딩드레스와 면사포를 착용한 상태였기 때문이다.

청혼을 받은 여성은 감격한 듯 자리에서 일어나 두 팔을 들고 무대를 향해 손을 흔들었다.

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문제는 두 사람이 계속 서 있었다는 점이다. 뒤쪽에 앉아 있던 관객들의 무대 시야가 가려지면서 곳곳에서 불만이 터져 나왔다. 현장 영상에는 여러 관객이 동시에 "앉아!"라고 외치는 장면이 담겼다.

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두 사람은 또한 주변 관객들에게 결혼을 축하해달라는 의미로 사탕을 던지기도 했다. 이 과정에서 주변 사람들이 사탕을 주우려고 움직이면서 한때 관객석이 소란스러워졌고, 결국 보안요원들이 현장에 개입해 상황을 정리한 것으로 전해졌다.

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현장을 촬영한 관객은 중국 매체와의 인터뷰에서 몇 십만원에 달하는 돈을 내고 공연을 보러 왔다며 청혼 이벤트를 반대하는 것은 아니지만, 두 사람이 5분 이상 계속 서 있어 뒤쪽 관객들이 무대를 제대로 볼 수 없었다고 주장했다. 사탕을 던지는 과정에서도 일부 관객이 사탕에 맞는 등 불편이 있었다는 증언도 나왔다.

영상이 중국 소셜미디어를 통해 확산되면서 온라인에서는 논쟁이 이어졌다.

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많은 네티즌들은 "공연 티켓을 산 목적은 가수의 공연을 보기 위한 것"이라며 다른 관객의 관람을 방해하는 방식의 청혼은 자제해야 한다는 의견을 내놓았다. 또한 "축하받을 일은 맞지만 다른 사람에게 불편을 주지 않는 선에서 해야 한다"며 "조용히 반지를 주고받거나 공연이 끝난 뒤 청혼했으면 모두가 축하했을 것"이라는 반응도 있었다.

반면 "인생에서 한 번뿐인 중요한 순간인 만큼 조금은 이해해 줄 수 있는 것 아니냐"는 일부 의견도 있었다.

논란이 커진 뒤 해당 커플로 추정되는 사람이 촬영자에게 영상 삭제를 요구했다는 이야기도 나왔다. 촬영자는 해당 인물로부터 경찰에 신고했다는 연락을 받았다고 전했다. 현지 매체들은 당사자가 영상 삭제를 요구하고 경찰에 신고했다고 전했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com