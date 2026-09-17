경륜·경정 이용자 보호 강화…영업장 관리체계 개선 논의

'2026 제1차 경륜경정 이용자 보호 협의회'에 참가한 위원들이 영업장 건전 이용 강화 방안에 대해 논의하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 이달 초 서울올림픽파크텔에서 '2026년도 제1차 경륜·경정 이용자 보호 협의회'를 열고 영업장 건전 이용과 이용자 보호 강화 방안을 논의했다.

이용자 보호 협의회는 도박중독 예방·치유, 법률, 신용 및 사행산업 분야 전문가와 경륜경정총괄본부 관계자로 구성된 자문기구다.

이날 위원들은 영업장별 이용객 규모와 방문 빈도 등 특성을 고려한 관리 지표를 마련하고 예방 활동과 교육 등을 반영한 평가 체계를 구축할 필요가 있다는 의견을 제시했다. 구매 상한 준수와 관련해서는 온라인과 오프라인 이용자 보호 체계의 연계성을 높이고 이용자 특성에 맞춘 홍보와 단계별 안내를 강화해야 한다는 제언도 나왔다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "전문가들의 다양한 의견을 바탕으로 이용자 보호 정책의 실효성을 높이고 영업장 건전 운영 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

경륜경정총괄본부는 과몰입 예방 교육과 건전 이용 홍보, 이용자 보호 캠페인 등을 통해 경륜·경정 이용자 보호 활동을 이어가고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com