[경마] 장추열 기수 통산 600승…1년6개월 만에 100승 추가

장추열 기수가 직선주로를 달리고 있다. 사진제공=한국마사회

장추열 기수가 600승 달성 직후 축하 받고 있다. 사진제공=한국마사회

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장추열 기수가 개인 통산 600승 고지에 올랐다.

장추열은 지난 13일 렛츠런파크 서울 제4경주(국5등급·1200m)에서 '라스트케이'(한국·수·3세)에 기승해 가장 먼저 결승선을 통과하며 통산 600번째 승리를 기록했다. 3번 게이트에서 출발한 장추열과 라스트케이는 안정적으로 경주를 풀어간 끝에 2위마를 1과 4분의 1마신 차로 따돌렸다.

2010년 데뷔한 장추열은 2023년 10월 통산 400승을 기록한 데 이어 지난해 3월 500승 고지를 밟았다. 이후 약 1년6개월 만에 다시 100승을 추가하며 600승을 달성했다.

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600승 달성까지 통산 성적은 5146전 600승, 2위 576회, 3위 566회다. 승률 11.7%, 복승률 22.9%, 연승률 33.9%를 기록했다. 올해도 297차례 경주에 출전해 44승을 거뒀다. 지난해에는 한 시즌 76승을 올리며 개인 한 시즌 최다승 기록을 새로 썼다.

장추열은 "요즘 좋은 말들을 많이 만나고 기회를 얻다 보니 좀 더 좋은 성적을 내야겠다는 생각이 많다"며 "최대한 잘 풀어가서 팬들에게 실망시키지 않도록 열심히 노력하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com