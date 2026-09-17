[경마] 한국마사회, 추석 맞아 취약계층 720가구에 농수산물 지원

한국마사회 사회공헌재단 우희종 이사장(왼쪽)과 과천시장애인복지관 이학준 관장. 사진제공=한국마사회

우희종 이사장이 농수산물을 구매하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회 사회공헌재단은 추석 명절을 앞두고 지역사회 취약계층 720가구에 농수산물 선물세트를 지원한다.

한국마사회 사회공헌재단은 지난 16일 렛츠런파크 서울 내 농수산물 직거래장터 '바로마켓'에서 명절 선물세트 전달식을 열었다. 이번 지원은 취약계층의 명절 나기를 돕는 동시에 바로마켓 농수산물 구매를 통해 지역 농가의 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

바로마켓에서 구매한 농수산물은 과천·영남·제주·장수 등 한국마사회 사업장 소재 지역의 14개 복지기관을 통해 취약계층 720가구에 전달될 예정이다. 지원 규모는 총 3672만원 상당이다.

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우희종 한국마사회장은 "지역 농가의 정성이 담긴 농수산물이 명절을 맞은 이웃에게 전달된다는 점에서 이번 나눔의 의미가 크다"며 "앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 되는 상생과 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

바로마켓은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사, 한국마사회가 공동 운영하는 농수산물 직거래장터다. 생산자와 소비자를 직접 연결해 농가의 판로 확보와 농산물 직거래 활성화를 지원하고 있으며 현재 약 140개 농가가 참여하고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com