우리금융, '2026 아이치·나고야 아시안게임' 국가대표 응원 신규 캠페인 영상 18일 공개

대한체육회와 대한민국 국가대표팀 '팀코리아(Team Korea)' 공식 후원사인 우리금융그룹이 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 국가대표 응원 신규 캠페인 영상을 오는 18일 공개한다.

우리금융 광고모델 '아이유'가 내레이션을 맡은 이번 영상은 아시안게임 기간 TV, 유튜브, SNS, 옥외 광고판 등 다양한 미디어 채널을 통해 송출될 예정이다. 아울러 아시안게임 개막일인 19일 과천 서울랜드에서 개최되는 사회공헌 콘서트 '2026 우리 모모콘'현장에서 팀코리아 팬파크를 운영하고 아시안게임 응원전을 열 계획이다.

◇'우리드림브릿지'. 사진제공=우리금융그룹

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우리금융은 대한체육회와 협력해 2026년부터 2036년까지 비인기종목 스포츠 유망주를 장기 후원하는 사회공헌 사업 '우리드림브릿지'를 이번 캠페인에 담았다. 후원 선수인 양태준, 구서니, 김예원이 직접 광고에 출연해 오늘의 국가대표와 내일의 국가대표를 함께 응원하는 메시지를 전달한다.

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우리금융지주 박준태 브랜드전략부장은 "우리금융은 대한체육회의 공식 후원사로서 우리 대한민국 국가대표 선수들이 흘린 땀방울이 이번 아시안게임에서 결실을 맺기를 응원한다"며, "우리드림브릿지를 통해 성장한 유소년 선수들이 다음 올림픽과 아시안게임에서 대한민국 국가대표로 빛날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com