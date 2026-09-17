한화생명, '아시안게임 e스포츠 국가대표' 응원 캠페인 돌입…영상 공개 및 팬 참여 이벤트 진행

◇한화생명 아시안게임 e스포츠 국가대표 공식 파트너 브랜드 캠페인. 사진제공=한화생명

Advertisement

Advertisement

대한민국 e스포츠 국가대표팀 금융 분야 독점 공식 후원사인 한화생명이 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 선수단 응원 캠페인에 돌입했다.

한화생명은 지난 3월 한국e스포츠협회(KeSPA)와 공식 후원 계약을 체결하고, 아시안게임 e스포츠 9개 종목 국가대표 선수단을 지원한다.

이번 캠페인은 국가대표 선수단과 e스포츠 팬들의 응원 모습을 담은 영상 콘텐츠를 중심으로 진행되며, 대회 기간에는 경기 결과와 주요 장면을 활용한 후속 콘텐츠도 선보일 예정이다.

Advertisement

또한 공식 유튜브와 인스타그램 캠페인 콘텐츠에 응원 댓글을 남긴 참여자 중 100명을 추첨해 국가대표 선수단 이미지가 담긴 한정판 마우스 장패드를 증정한다.

한편 한화생명은 2018년 프로게임단 한화생명e스포츠(HLE) 창단 이후 e스포츠를 활용한 브랜드 활동을 이어왔으며, 이번 아시안게임 LoL 국가대표팀에는 HLE 소속 선수 3명이 선발됐다.

Advertisement

한화생명 관계자는 "이번 아시안게임에서 대한민국 e스포츠 국가대표 선수들의 도전을 응원하고, 다양한 참여 이벤트를 통해 팬들과 함께 대회의 열기를 더할 것"이라며 "앞으로도 e스포츠를 통해 젊은 세대와 자연스럽게 소통하고, 한화생명만의 차별화된 브랜드 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com