의료현장의 아이디어, 기술·사업으로 연결 'MEeT 2026' 성료…"길이 보인다"

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[스포츠조선 장종호 기자] 의료현장의 아이디어를 기술과 사업으로 연결하기 위한 의료 기술 사업화 컨퍼런스 '밋 2026(MEeT 2026: MEdical + Entrepreneurship + Technology)'이 지난 10일 서울 코엑스 더 플라츠에서 처음 개최됐다. MEeT은 의료현장에서 발굴된 아이디어가 연구 단계를 넘어 실제 사업과 시장으로 이어질 수 있도록, 관련 분야 전문가와 관계자들이 경험을 공유하고 협력 가능성을 논의하는 자리로 마련됐다.

학교법인일송학원과 한국컨벤션전시산업연구원, ㈜이즈피엠피가 공동 주최하고 한국투자파트너스와 한국바이오협회가 후원한 이번 행사에는 의료진과 연구자, 병원 및 의과대학 관계자, 기술기업, 투자기관, 의료 기술 사업화 전문가 등 약 300명이 참가했다.

◇스탠퍼드 SPARK와 의사 창업가 4인이 밝힌 시행착오와 '선택의 순간'

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이번 행사에서는 글로벌 의료 기술 사업화 프로그램인 스탠퍼드 SPARK의 경험과 국내 의사 창업가들의 실제 사업화 사례를 중심으로, 의료현장의 아이디어와 기술이 사업으로 발전하는 과정에서 어떤 판단과 선택이 필요한지를 다각도로 살펴봤다.

스탠퍼드대학교 의과대학 교수이자 스탠퍼드 SPARK 프로그램 공동 디렉터인 케빈 그라임스(Kevin Grimes) 교수는 기조강연과 실시간 패널 토의에 참여했다. 그라임스 교수는 좋은 연구 성과가 실제 환자에게 전달되기까지 존재하는 간극을 짚고, 의료현장의 미충족 수요에서 출발해 기술개발뿐 아니라 지식재산권, 규제, 시장, 사업모델, 투자 가능성 등을 초기 단계부터 함께 검토하는 SPARK의 접근 방식과 운영 경험을 소개했다.

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스탠퍼드 SPARK 프로그램의 김지원 부디렉터(Associate Director)도 행사장을 찾아 국내 의료진과 연구자, 기업 관계자들과 만나 의료 기술 사업화와 협력 가능성을 논의했다.

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이어 '선택의 순간들: 의사 창업, 무대를 바꾼 결정들'을 주제로 열린 대담에는 ㈜넥스트바이오메디컬 이돈행 대표이사(인하대학교병원 소화기내과 교수), ㈜에이아이트릭스 김광준 대표(연세대학교 세브란스병원 노년내과 임상부교수), 웰트㈜ 강성지 대표(연세대학교 예방의학교실 외래교수), ㈜시그널하우스 김성훈 대표(서울아산병원 마취통증의학과 교수)가 참여해, 창업을 결심하게 된 계기부터 기술개발과 사업화 과정에서 겪은 시행착오, 의료인과 창업가 사이에서 마주했던 현실적인 선택까지 각자의 경험을 공유했다.

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대담에서는 개인의 도전만으로 연구 성과를 사업과 시장으로 연결하는 데는 한계가 있으며, 기술의 우수성뿐 아니라 데이터 확보와 실증, 규제, 투자, 시장 진입 등 사업화 과정 전반을 함께 고려해야 한다는 점이 논의됐다. 성공 사례와 함께 실제 창업 과정에서 마주한 실패와 고민, 주요 의사결정의 순간이 구체적으로 공유돼, 창업과 사업화를 고민하는 의료진과 연구자들이 앞서 같은 길을 걸은 의사 창업가들의 판단 과정을 직접 들을 수 있는 자리가 됐다.

◇AI·수술로봇부터 인허가·투자까지…사업화 전 과정을 하나의 흐름으로

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실무세션에서는 벤처 스튜디오와 함께하는 의사 창업, 인공지능(AI)·양자기술 기반 정밀의료, 수술로봇 중심의 피지컬 AI, 글로벌 임상·인허가와 시장 진입 전략, 임상 현장의 미충족 수요에서 출발한 최소기능제품(MVP) 개발, 스타트업의 시행착오를 줄이는 전략, 벤처캐피털(VC) 관점의 바이오벤처 경영 등 의료 기술 사업화의 실무 이슈를 다뤘다.

각 분야의 의료진과 기술·사업·투자 전문가들은 기술의 가능성과 함께, 새로운 기술이 실제 의료현장에서 활용되고 시장에 진입하기 위해 필요한 조건과 현실적인 과제를 짚었다. 이를 통해 참가자들은 의사 창업 사례부터 첨단 의료 기술의 변화, 규제와 시장 진입, 글로벌 확장, 투자까지 의료 기술 사업화의 여러 단계를 하나의 흐름 안에서 살펴볼 수 있었다.

◇세션에서 못다 한 질문, 연사가 직접 답하는 라운드테이블 12개 운영

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MEeT에는 강연과 청취 중심의 일반적인 컨퍼런스 형식을 넘어, 참가자가 주요 연사에게 직접 질의하고 조언을 구할 수 있는 라운드테이블이 프로그램에 포함됐다.

총 12개의 소규모 라운드테이블에서는 각 세션에서 시간상 충분히 다루지 못한 주제에 대한 심층 질의응답과 함께, 공개 석상에서 다루기 어려운 개별 사업화 과정의 구체적인 고민에 대한 논의가 이어졌다. 참가자들은 관심 분야의 연사와 마주 앉아 자신이 현장에서 겪고 있는 문제를 공유하고 연사의 경험에 기반한 조언을 들었으며, 일부 테이블에서는 논의가 당초 예정된 약 20분의 운영 시간을 넘겨 진행됐다.

◇"제품 다음 길이 보였다"… 1대1 비즈니스 컨설팅 11건

의료 기술 사업화 과정의 구체적인 문제를 전문가와 1대1로 논의하는 비즈니스 컨설팅도 운영됐다. 규제, 벤처캐피털 투자, 사업화 전략 분야 전문가가 이날 총 11건의 컨설팅을 진행하며, 기술의 우수성뿐 아니라 병원의 의사결정 구조와 도입 장벽, 시장 진입 방식, 수익모델 등 기술이 실제 사업으로 이어지기 위한 조건을 참여 기업과 함께 검토했다.

한 참여 기업은 자체 솔루션 개발과 기술 고도화 역량을 갖추고도 이를 비즈니스 모델로 연결하고 대학병원 시장에 진입하는 과정에서 어려움을 겪고 있었다. 컨설팅에서는 해당 기술의 강점과 약점, 병원 시장의 도입 구조를 함께 분석하고 시장 진입을 위한 사업화 방향을 구체화했다. 이 기업의 창업가는 "제품은 있는데 그다음 길을 어떻게 만들어야 할지 몰라 막혀 있다는 느낌이 컸는데, 이야기를 나누면서 다시 한 줄기 길이 보이는 것 같았다"며 "여러 투자자와 의사들을 만나면서도 제대로 공감받지 못했던 고민을 정확하게 이해해줬다는 점이 감사했다"고 전했다.

상담은 행사장에 그치지 않았다. 주최 측은 컨설팅에서 도출된 방향을 실제 시장에서 검토할 수 있도록 관련 분야 기업 및 전문가와의 후속 미팅을 연결하기로 했다.

윤은주 한국컨벤션전시산업연구원 원장은 "의료 기술 사업화는 좋은 연구나 기술만으로 이루어지는 것이 아니라 의료현장을 이해하는 사람, 기술을 구현하는 기업, 사업화와 투자를 함께 고민할 전문가가 서로 연결돼야 가능한 일"이라며 "첫 MEeT을 통해 참가자들이 자신의 실제 고민을 꺼내놓고 연사·전문가들과 대화를 이어가는 방식에 대한 현장의 수요를 확인했다"고 말했다. 이어 "의료현장에서 나온 아이디어가 실제 사업과 시장으로 이어질 수 있도록, 필요한 사람과 경험이 만나는 지속적인 의료 기술 사업화 네트워크로 MEeT을 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편 차기 행사인 'MEeT 2027'은 2027년 6월에 코엑스 더 플라츠에서 개최 예정이다. 구체적인 프로그램은 올해 참가자들의 의견과 현장 수요를 바탕으로 확정하고, 의사와 연구자 중심으로 시작한 논의를 의료현장의 다양한 주체와 관점으로 넓히는 한편 라운드테이블과 비즈니스 컨설팅 등 참가자와 연사·전문가가 직접 대화하는 프로그램도 발전시켜 나갈 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com