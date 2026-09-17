아이 사타구니 한 쪽만 '불룩'…반복된다면 '소아 탈장' 의심

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아이를 목욕시키거나 기저귀를 갈아주다 사타구니가 한쪽만 불룩하게 튀어나온 것을 발견하는 경우가 있다. 아이가 울거나 힘을 줄 때만 나타났다가 편안해지면 다시 사라진다면 대수롭지 않게 생각하기 쉽지만, 소아 서혜부 탈장의 대표적인 증상일 수 있어 주의가 필요하다.

탈장은 장이나 복강 내 조직 일부가 복벽의 틈이나 닫히지 않은 통로를 통해 빠져나오는 질환이다. 소아에서 발생하는 탈장은 대부분 사타구니 부위에 생기는 서혜부 탈장으로, 태아 시기의 발달 과정에서 생긴 통로가 출생 후에도 완전히 닫히지 않아 발생하는 경우가 많다.

태아의 성장 과정에서는 복부와 사타구니를 연결하는 통로가 만들어진다. 남아의 경우 고환이 복부에서 음낭으로 이동하는 과정에서 이 통로를 지나게 되며, 정상적으로는 출생 전후에 통로가 닫힌다. 하지만 일부의 경우 통로가 완전히 닫히지 않고 남아 있게 되며, 이 틈으로 장이나 복강 내 조직이 빠져나오면서 탈장이 발생한다. 남아에서 여아보다 흔하고, 임신 주수가 짧은 미숙아일수록 발생 위험이 높다.

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소아 서혜부 탈장의 가장 흔한 증상은 사타구니가 불룩하게 튀어나오는 것이다. 평소에는 눈에 띄지 않다가 아이가 울거나 기침을 하거나 배에 힘을 줄 때 돌출이 나타나며, 편안하게 쉬면 다시 들어가기도 한다. 증상이 나타났다가 사라지는 경우가 많아 보호자가 질환을 알아차리지 못하거나 대수롭지 않게 생각할 수 있다.

하지만 돌출이 사라졌다고 해서 탈장 자체가 없어진 것은 아니다. 특히 빠져나온 장이나 조직이 제자리로 돌아가지 못하고 끼이는 현상이 발생하면 응급상황으로 이어질 수 있다. 돌출된 부위가 갑자기 단단해지거나 붓고 붉어지면서 들어가지 않고, 아이가 심하게 보채거나 구토, 복통, 수유 거부 등의 증상을 보인다면 감돈을 의심해야 한다. 감돈 상태가 지속되면 장으로 가는 혈류가 차단돼 장 손상이나 괴사로 이어질 수 있어 신속한 진료와 치료가 필요하다.

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소아 서혜부 탈장은 수술을 통해 치료한다. 아이의 연령과 건강상태, 탈장의 위치와 양측성 여부 등에 따라 수술 방법을 결정하며, 최근에는 흉터 없이 회복이 빠른 복강경 수술이 많이 시행되고 있다. 복강경 수술은 작은 구멍을 통해 카메라와 기구를 삽입해 수술하기 때문에 흉터가 거의 없고 회복이 빠르다. 또한, 수술 중 반대편 사타구니까지 동시에 확인할 수 있어 양측 탈장 여부의 정확한 진단과 정교한 수술이 가능하다.

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소아 탈장은 조기 발견이 중요하다. 기저귀를 갈거나 목욕을 시킬 때 사타구니와 음낭의 좌우가 대칭인지 살펴보고, 아이가 울거나 힘을 줄 때 한쪽 사타구니가 반복적으로 불룩해지는지 확인하는 것이 도움이 된다. 사타구니가 반복적으로 튀어나오거나 덩어리가 만져진다면 전문의의 진료를 받는 것이 좋다.

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고려대학교 안암병원 소아외과 부윤정 교수는 "소아 탈장은 보호자가 일상생활에서 비교적 쉽게 이상 징후를 발견할 수 있는 질환"이라며 "기저귀를 갈거나 목욕을 시킬 때 사타구니의 좌우 모양을 살펴보고, 반복적으로 한쪽이 불룩해지는 모습이 관찰된다면 사진이나 영상을 남겨 진료 시 의료진에게 보여주는 것도 도움이 된다"고 조언했다.

한편, 부윤정 교수는 국내 최초로 복강경을 이용한 소아 탈장 수술을 도입해 시행했다. 이후 복강경을 이용한 소아 탈장 최소침습수술은 전국적으로 널리 시행되며 소아 탈장 치료의 주요 수술법으로 자리 잡았다. 최근에는 로봇수술 등 술기도 발전하면서 소아 환자의 해부학적 특성을 고려한 보다 정밀한 최소침습수술이 가능할 것으로 기대된다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com