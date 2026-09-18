재적발 17명…한전 임직원 태양광 발전 사업 겸직 논란 '재점화'

◇한국전력공사 본사 전경. 사진제공=한전

◇영농형 태양광 시범사업. 사진출처=한전 홈페이지

◇송전선로 선하지 주변 주민 참여형 태양광 사업. 사진출처=한전 홈페이지

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한국전력공사(이하 한전) 임직원들의 태양광 발전사업 겸직 문제가 다시 도마에 올랐다.

징계를 받고도 기존 사업을 계속하다 재적발된 직원이 17명에 달하는 것으로 나타나 사후관리 실효성을 둘러싼 지적이 제기된 것.

한전은 태양광 발전사업의 명의나 형태와 관계없이 직원이 경영상 의사결정에 참여하거나 영리 활동에 직·간접적으로 관여할 경우 겸직금지 의무 위반으로 판단하고 있다.

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이와 관련 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 더불어민주당 어기구 의원실이 공개한 자료에 따르면, 2021년부터 2026년 8월까지 적발된 태양광 사업 겸직 관련 징계는 총 280건에 달한다.

연도별로는 대대적인 감사가 이뤄진 2023년에 126건의 징계가 집중됐으며, 2024년 95건, 2025년 23건으로 감소했다. 올해도 8월까지 정직 10건, 감봉 3건, 해임 2건 등 15건의 징계가 발생했다. 전체 처분 유형별로는 정직 231건, 감봉 29건, 해임 17건, 견책 3건으로 집계됐다.

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특히 어 의원실은 징계를 받고도 사업을 청산하지 않은 채 겸직 상태를 유지하다 다시 적발돼 재징계를 받은 인원이 17명에 달한다고 지적했다. 이 가운데 11명은 정직, 6명은 해임 처분을 받았다. 또 전체 징계 건 가운데 48건은 처분 이후 실제 겸직 상태가 해소됐는지 여부가 불분명하거나 제대로 관리되지 않고 있다며 사후 관리가 미흡하다고 비판했다.

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이번 논란의 배경에는 앞서 감사원이 태양광 사업 겸직 실태를 대대적으로 들여다본 감사가 자리하고 있다. 감사원은 2023년 11월 발표한 '신재생에너지 사업 추진 실태' 감사 결과를 통해 한전을 비롯한 공공기관 임직원 250여 명이 겸직 금지 의무를 위반하고 본인이나 가족·친인척 명의로 태양광 발전소를 운영한 사실을 적발했다. 일부 임직원은 직무상 알게 된 내부 정보를 활용해 유리한 입지를 선점하거나 근무시간 중 사적 영리 활동에 관여한 것으로 조사됐다. 이에 따라 공공기관 임직원의 사적 이익 추구와 내부통제 문제가 사회적 논란으로 번졌다.

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한전은 감사원 감사 결과 발표 직후 대국민 사과와 함께 추가 조사에 착수했으며, 이후 자체 감사에서 태양광 겸직 비위자 31명을 추가로 적발했다. 겸직 비위에 대한 내부통제를 강화하기 위해 '원스트라이크 아웃' 제도도 도입했다. 한전에 따르면 2024년까지는 재적발될 경우 해임하는 방식이었으나, 2025년부터는 한 차례만 적발돼도 해임하는 무관용 원칙으로 처벌 수위를 강화했다.

그러나 한전 임직원의 태양광 사업 겸직 문제가 지속적으로 제기돼왔다는 점에서 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 또한 중징계를 받은 임직원 상당수가 직접 사업을 운영한 것이 아니라며 징계 무효 소송과 가처분 신청을 제기하면서 여론의 질타를 받기도 했다. 정치권을 중심으로 겸직 비위에 대한 사후 관리와 제재의 실효성을 둘러싼 지적도 지속적으로 제기되고 있다.

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이에 대해 한전은 현재 제기된 문제들이 새로운 겸직 비위가 발생한 데 따른 것이 아니라, 기존 감사와 전수조사 과정에서 확인된 사례에 대한 징계라는 입장이다.

한전 관계자는 "2023년 감사원 감사 이후 2024년 대규모 전수조사를 거쳐 순차적으로 징계 처분을 진행 중인 사안일 뿐, 2024년 이후 신규 겸직 비위는 단 한 건도 발생하지 않았다"며 "소송 등으로 인해 징계 결정이 지연되기도 했고, 재적발 사례 역시 방치가 아니라 자체적인 지속 점검과 사후 관리 과정에서 강력하게 조치한 결과"라고 반박했다. 이어 어 의원실이 지적한 48건의 사후관리 문제에 대해서는 "현재 징계자들의 사후 관리를 철저히 시행하며 지속적으로 모니터링하고 있다"며 "사전 예방부터 모니터링, 조사 및 사후 관리까지 이어지는 내부통제 체계를 통해 재발을 막겠다"고 덧붙였다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com