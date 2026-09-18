'고수익 알바'로 유인, 중국서 장기적출 인신매매 적발…피해자 3명 구출

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 고액 아르바이트를 미끼로 사람들을 유인한 뒤 중국으로 보내 장기를 적출하려 한 인신매매 조직이 검찰에 적발됐다.

현재까지 확인된 피해자 3명은 실제로 해외로 보내지기 전에 경찰에 의해 구조됐다.

대만 중앙통신사(CNA) 보도에 따르면 타오위안 검찰은 인신매매 조직을 결성해 피해자들을 중국으로 보내 장기를 적출하려 한 혐의로 장 모씨(26)등 성인 7명을 기소하고 법원에 중형을 요청했다. 이 사건에 가담한 미성년자 3명은 별도로 소년법원에 넘겨졌다.

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검찰에 따르면 장씨는 지난해 8월부터 인신매매 경로와 피해자들을 감금할 장소 등을 계획하고 범행을 주도한 혐의를 받고 있다.

장씨 일당은 텔레그램 등에 단체 대화방을 만들어 범행을 논의한 것으로 조사됐다.

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장씨와 함께 범행에 가담한 A씨 등은 중국 측 장기 구매자와 연락하는 역할을 맡았으며, 다른 일당은 3명의 미성년자를 조직에 끌어들인 것으로 파악됐다.

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이들은 피해자 1명을 중국으로 보내 장기를 적출하는 데 성공할 경우 10만~30만 대만달러(약 420만~1300만원) 상당의 가상화폐를 보상금으로 지급하겠다고 미성년자들에게 제안한 것으로 조사됐다.

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미성년자들은 SNS를 통해 사기 조직의 현금 수거책이나 밀수품 운반을 하면 고액의 보수를 받을 수 있다는 허위 구인 정보를 퍼뜨렸다.

이를 보고 불법적인 고수익 일자리를 찾던 피해자들을 끌어들인 뒤 한 주택에 감금한 것으로 조사됐다.

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검찰 조사 결과 현재까지 3명이 이 같은 방식으로 속아 넘어간 것으로 확인됐다. 그러나 피해자들은 중국으로 실제 이송되기 전 적발돼 추가 피해를 입지 않았다.

이번 사건은 대만 형사경찰국이 별도로 수사하던 미성년자 관련 사건에서 압수한 휴대전화에서 인신매매와 장기 매매를 논의한 대화가 발견되면서 드러났다.

검찰은 피고인들에게 범죄조직 가담, 인신매매 미수, 영리를 목적으로 사기 수법을 이용해 사람을 해외로 출국시키려 한 혐의, 영리를 목적으로 사기 수법을 이용해 타인의 장기를 적출하려 한 미수 등의 혐의를 적용했으며 7년 이상의 중형을 선고해 달라고 법원에 요청했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com