데뷔 5개월 만에 첫 미니앨범… MW:MEU(뮤), 'With U'로 세계 넓혀

음악부터 비주얼ㆍ세계관까지 꾸준한 변주

버추얼 K-POP 걸그룹 MW:MEU(뮤)(사진 제공: 브이레코드)

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버추얼 K-POP 걸그룹 MW:MEU(뮤)가 데뷔 5개월 만에 첫 번째 미니앨범 'With U'를 선보이며 활동의 폭을 넓히고 있다.

MW:MEU(뮤)는 지난해 11월 프리데뷔를 시작으로 커버 콘텐츠와 라이브 방송 등을 통해 팬들과 접점을 쌓은 뒤 지난 4월 'Gummy Clock'과 첫 싱글 'Paper Plane'을 통해 정식으로 데뷔했다.

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이후 지난 8월 25일 첫 미니앨범 선공개곡 'Girls' Night'을 발표하며 새로운 챕터의 시작을 알렸다. 버추얼 아이돌의 표현 방식에서 한발 더 나아간 시도를 보여주기 위해 특히 컴백 프로모션 과정에서 현실의 인물로 재해석한 '실사 페르소나' 콘셉트 포토를 선보이기도 했다.

이어 지난 15일에는 첫 미니앨범 'With U'와 동명의 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다. 칩튠 사운드를 기반으로 한 업템포 하우스 장르의 타이틀곡부터 청량한 민트코어 비주얼까지 선공개곡과 또 다른 음악과 콘셉트를 선보이며 팀이 보여줄 수 있는 스펙트럼을 넓혔다.

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뮤직비디오에는 이전 작품을 연상시키는 장면이 나오고, 실사 페르소나 콘셉트에서 먼저 공개된 오브제가 다시 등장하는 등 개별 활동을 하나의 세계관으로 연결하는 요소도 담겼다.

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데뷔 이후 음악과 비주얼, 라이브 콘텐츠를 넘나들며 자신들만의 색을 만들어가고 있는 MW:MEU(뮤)가 첫 미니앨범 'With U'를 기점으로 보여줄 새로운 행보에도 관심이 모인다.