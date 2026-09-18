불륜 상대와의 성관계, 3세 딸에게 보여준 '비정한' 엄마

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 불륜 현장에 세 살배기 딸을 데려간 여성이 결국 중형을 선고받았다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 호주 퍼스에 거주하는 35세 여성은 아동 성착취와 관련된 18개 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

조사 결과, 여성은 13년간 결혼생활을 이어온 남편과 성적인 문제로 별거 생활을 했다.

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그러던 중 남편의 권유로 이른바 '파트너 바꾸기' 모임에 참여한 여성은 그곳에서 다른 부부를 알게 됐고, 급기야 상대 남성과 불륜으로 이어졌다.

이후 불륜 상대 남성이 여성에게 자신의 딸이나 여성의 딸을 두 사람의 성적인 행위에 끌어들이자는 요구를 반복했다.

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여성은 처음엔 이를 꺼렸지만 결국 상대방의 요구에 응했고, 자신의 3살 딸을 데려가 보게 했다.

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법원에는 두 사람 사이에 주고받은 해당 메시지가 증거로 제시됐다.

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이후 남성의 휴대전화에 당시 상황을 촬영한 영상도 추가 제출됐다.

재판부는 여성의 범행이 고의적이고 계획적으로 이뤄졌으며 어린 딸에 대한 보호 의무를 심각하게 저버린 행위라고 지적했다.

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특히 피해 아동이 세 살에 불과했다는 점에서 엄마가 져야 할 보호와 돌봄의 의무를 심각하게 위반했다고 밝혔다.

여성은 법정에서 상대 남성이 어린 딸에게 해를 끼칠 것이라고 생각하지 않았으며, 딸이 단순히 같은 공간에 있을 뿐 직접적인 행위에 참여하지는 않을 것으로 생각했다고 변명을 했다.

하지만 판사는 이러한 해명을 받아들이지 않았다.

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판사는 "상대 남성이 여성에게 이야기한 정황이 있었던 만큼, 그가 어린아이에게 해를 끼치지 않을 것이라고 믿었다는 설명은 납득하기 어렵다"고 강조했다. 그러면서 어린 딸을 보호해야 할 의무가 있었음에도 오히려 현장에 데려갔다고 질책했다.

판사는 이 사건을 아동 성범죄 가운데서도 매우 심각한 범주에 해당한다며 징역 10년 9개월형을 선고했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com