10년 전 강도 피해 유명 스타, 배상금 고작 '1600원' 받은 이유

사진출처=킴 카다시안 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 스타 킴 카다시안이 10년 전 프랑스 파리에서 무장 강도를 당한 사건과 관련해 법원으로부터 상징적인 배상금 1유로(약 1600원)를 받게 됐다.

CNN 등 외신들에 따르면 프랑스 파리 법원은 2016년 파리 호텔에서 무장 강도를 당한 카다시안에게 1유로의 손해배상금을 지급하라고 15일(이하 현지시각) 결정했다. 카다시안 측이 요구한 금액과 같은 액수다. 이번 결정은 지난해 강도 사건에 가담한 8명이 유죄 판결을 받은 데 이어 이뤄진 민사상 배상 결정이다.

사건은 2016년 10월 2일 프랑스 파리 패션위크 기간에 발생했다. 당시 카다시안은 파리의 한 호텔에 머물고 있었으며, 경찰관으로 위장한 강도들이 객실에 침입해 그를 위협하고 결박한 뒤 수백만 달러 상당의 보석을 훔쳐 달아났다.

Advertisement

범인들은 카다시안의 손을 케이블 타이와 테이프 등으로 묶은 뒤 보석을 빼앗았다. 당시 도난당한 물품에는 그가 패션쇼 참석 당시 착용했던 다이아몬드 반지도 포함됐다. 도난당한 보석의 규모는 당시 600만 달러(약 83억원)를 넘는 것으로 알려졌다.

이 사건에 연루된 피고인들은 대부분 고령이어서 프랑스 언론에서는 이들을 '할아버지 강도들'이라는 별칭으로 불렀다. 지난해 재판에서 8명이 무장강도와 납치, 범죄조직 가담 등의 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이들은 이미 구금 기간을 복역한 것으로 인정돼 유죄 판결 이후 추가로 교도소에 수감되지는 않았으며, 판결에 항소하지도 않았다.

Advertisement

카다시안이 이번 재판에서 요구한 1유로는 실제 피해액에 비하면 극히 적은 금액이다. 하지만 카다시안 측은 금전적인 보상 자체보다 사건에 대한 책임을 확인하고 피해 사실을 사법적으로 인정받는 데 의미를 뒀다.

Advertisement

카다시안은 사건 당시 함께 있었던 스타일리스트와 공동 성명을 내고 프랑스 사법당국에 감사를 전했다. 두 사람은 이번 결정에 대해 당시 경험이 매우 큰 정신적 충격으로 남아 있다며, 이번 결정이 금전적 보상을 위한 것이 아니라 책임과 피해에 대한 인정에 의미가 있다는 취지의 입장을 밝혔다.

Advertisement

이번 민사 배상 결정에서는 카다시안 외 피해자들에 대한 배상도 이뤄졌다. 카다시안이 머물던 호텔의 전직 접수 직원에게는 10만 9516유로(약 1억 7000만원)가 지급됐다. 이 직원은 사건 당시 강도 사건으로 정신적 충격을 받았다며 55만유로의 손해배상과 이자를 요구했었다. 호텔에는 5만유로의 배상금이 결정됐다. 카다시안과 함께 사건을 겪은 스타일리스트 역시 카다시안과 마찬가지로 1유로의 배상금을 받게 됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com