"할아버지 호박이 이렇게 커요?"…5살 손녀보다 큰 1.3톤 호박 화제

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 60대 노인이 쌍둥이 형제와 함께 세계에서 가장 무거운 호박을 키운 데 이어 1년 만에 또다시 거대한 호박을 길러 화제다. 특히 올해는 다섯 살 손녀가 할아버지가 키운 호박 옆에 서 있는 모습이 공개되면서 그 크기가 더욱 눈길을 끌고 있다.

BBC, 데일리메일 등 현지 매체들에 따르면 영국 햄프셔주 리밍턴에 사는 이안 패튼(65)은 최근 손녀 에타 시렛과 함께 자신이 키운 호박을 공개했다. 사진 속 에타는 거대한 호박 옆에 서서 환하게 웃고 있다. 평범한 어린아이와 비교하면서 호박의 크기가 더욱 실감 난다.

패튼은 지난해 쌍둥이 동생 스튜어트와 함께 무게 1278.8㎏, 둘레 649.8㎝에 달하는 초대형 호박을 재배해 기네스 세계기록을 세웠다. 이 호박은 2025년 10월 6일 영국 버크셔주 워그레이브에서 열린 대회에서 공식적으로 측정됐으며, 당시 세계에서 가장 무겁고 큰 호박으로 기록됐다. 이전 기록은 미국의 트래비스 기엔거가 2023년 재배한 1246.9㎏짜리 호박이 갖고 있었다.

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패튼 형제가 거대한 호박을 키우기 시작한 것은 10대 초반부터다. 두 사람은 50년 넘게 거대 호박을 재배해 왔으며, 그동안 여러 차례 세계기록에 도전했다.

거대한 크기의 비결은 단순히 비료를 많이 주는 것이 아니었다. 패튼 형제는 영국의 변덕스러운 날씨를 극복하기 위해 대형 온실에서 호박을 재배하며 온도와 생육 환경을 세밀하게 관리했다.

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호박 한 포기를 키우는 데 하루 수시간씩 관리가 필요할 정도였다. 패튼은 거대 호박이 성장하는 동안 하루에 최대 약 492ℓ의 물이 필요하다고 설명했다. 호박은 씨앗에서 자라 골프공 정도의 크기가 된 뒤 약 130일 만에 엄청난 크기로 성장했다. 성장 속도가 가장 빠른 시기에는 하루 평균 약 31.7㎏씩 무게가 늘어난 것으로 전해진다.

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패튼은 거대 호박을 만드는 데 특별한 비법이 있는 것은 아니라며 좋은 유전적 특성과 충분한 물, 세심한 관리가 중요하다고 설명했다. 특히 호박의 성장 환경을 일정하게 유지하고 가장 성장 가능성이 큰 열매에 영양분이 집중되도록 관리하는 것이 핵심이다.

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이안은 앞으로 거대 양파 세계기록에도 도전해 보고 싶다는 뜻을 밝히기도 했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com