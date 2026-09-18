"같이 놀자!"…도둑에게 장난감 내밀고 꼬리 흔든 반려견 '황당'

사진출처=LA타임스

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[스포츠조선 장종호 기자] 가정집에 침입한 낯선 남성에게 반려견이 장난감을 물고 다가가 함께 놀자고 하는 영상이 공개돼 화제다.

침입자가 냉장고에서 음식을 꺼내 먹고 낮잠까지 자는 동안에도 개는 여러 차례 장난감을 가져다주며 꼬리를 흔든 것으로 알려졌다.

LA타임스 등 미국 매체들에 따르면 최근 캘리포니아주 샌디에이고의 한 주택에서 벌어진 이 황당한 장면은 집주인이 설치해둔 보안카메라에 고스란히 담겼다.

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집주인 커플은 여행을 마치고 집에 돌아오는 비행기 안에서 보안 알림 메시지를 받았다.

해당 영상에는 낯선 남성이 집 뒤쪽에 있던 사다리를 가져와 2층 창문으로 올라가는 모습이 담겼다. 집 안으로 들어온 남성은 옷과 신발을 벗은 뒤 현관 쪽에 앉아 쉬었고, 냉장고에서 요구르트와 칠면조 고기, 치즈 등을 꺼내 먹었다. 이후에는 집 안에서 낮잠까지 잔 것으로 나타났다.

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그런데 집주인이 가장 걱정했던 것은 음식이나 물건이 아니었다. 집 안에 있던 반려견들이었다.

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당시 집에는 닥스훈트와 네 살 된 골든리트리버 '내쉬(Nash)'가 있었다. 내쉬는 몸무게가 약 41㎏에 달하는 덩치 큰 골든리트리버였지만, 낯선 남성을 발견한 뒤 전혀 예상치 못한 행동을 했다.

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내쉬는 침입자에게 짖거나 위협하는 대신 장난감을 입에 물고 다가갔다. 영상에서는 내쉬가 장난감을 문 채 침입자 주변을 맴돌며 함께 놀자고 유도하는 모습이 여러 차례 포착됐다. 최소 세 차례 장난감을 가져간 것으로 확인됐다.

침입자는 내쉬의 적극적인 놀이 제안에 별다른 반응을 보이지 않았다. 내쉬는 그가 집 안에 머무는 동안에도 비교적 평온한 모습을 보였다.

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주인 커플은 영상을 보자마자 경찰에 신고했다.

출동한 경찰은 달아나던 남성을 체포했다.

혼란스러운 상황에서도 반려견 내쉬는 달라지지 않았다. 내쉬는 경찰관들에게도 장난감을 물고 다가가며 반갑게 맞이했다.

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집주인은 "평소 내쉬가 낯선 사람이 집에 들어오기 전에는 뛰어다니며 짖지만, 일단 사람이 집 안으로 들어오면 이제 놀 시간이라고 생각하는 것 같다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com