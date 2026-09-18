"물이 미끌미끌하고 거품까지"…아파트 물탱크에 표백제 투입 의혹

사진출처=ET투데이

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 아파트 물탱크에 "누군가가 표백제를 부었다"는 의혹이 제기돼 충격을 주고 있다.

해당 물탱크를 사용하는 가족 중 여러 명은 기침과 복통 등의 증상을 보이는 것으로 알려졌다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 북부 지룽시 런아이구 난신제의 한 아파트에서 최근 물탱크에 표백제가 투입됐다는 의혹이 제기됐다.

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해당 아파트 1층 주민에 따르면 가족 6명 중 3명의 자녀가 지난달 31일부터 차례로 기침과 복통, 결막염 등의 증상을 보였다. 처음에는 단순히 감기에 걸리거나 몸이 좋지 않은 것으로 생각해 약을 먹으며 지냈다.

그런데 얼마 지나지 않아 딸이 집에서 설거지를 하다가 물의 상태가 평소와 다르다는 것을 발견했다. 물을 만졌을 때 유난히 미끄러운 느낌이 들었고, 거품까지 발생했다.

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이상함을 느낀 가족은 수도·전기 설비업자를 불러 옥상 물탱크를 점검했다. 그 결과 물탱크에 표백제가 들어간 것으로 의심되는 상황을 확인했다고 가족은 주장했다.

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물탱크는 두 차례 세척한 뒤에야 청소를 마칠 수 있었던 것으로 전해졌다. 해당 주민은 혹시 모를 위험을 피하기 위해 현재 물탱크의 물을 마시지 않고 있으며, 생수를 구입해 마시는 한편 집에서 사용하던 정수기 필터도 교체했다고 밝혔다.

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가족은 누군가 옥상 물탱크에 고의로 표백제를 넣었을 가능성을 의심하고 있다.

사건이 알려지면서 지역 주민들의 불안도 커졌다. 아파트 1층 출입구에는 '물탱크에 표백제가 투입돼 피해를 입었다는 신고가 있으니 수상한 사람을 주의해 달라'는 내용의 안내문도 붙었다.

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가족은 과거 아파트 옥상 사용 문제를 놓고 갈등을 빚던 한 입주민을 의심하고 있다.

하지만 해당 입주자는 억울하다는 입장이다. 그는 옥상에 설치했던 자신의 양수펌프를 철거했을 뿐이며, 작업 과정에서 수도관을 훼손하거나 물탱크에 표백제를 넣은 사실이 없다고 주장했다.

경찰도 현재로서는 누군가 고의로 표백제를 투입했다고 단정하지 않고 있다.

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현재 경찰은 물탱크에 실제로 표백제가 들어갔는지, 아니면 물탱크 바닥에 쌓인 오염물 등이 원인이었는지 등을 추가로 확인 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com