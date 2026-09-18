GS-한전, 중소기업 현장안전·AI 전환 위해 맞손

제공=GS

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㈜GS는 18일 서울 서초구 한전아트센터에서 한국전력공사와 '중소기업 현장안전 및 AI 전환 선도를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다.

협약식에는 ㈜GS 김진아 상무와 한국전력공사 유정수 중소벤처사업실장이 참석했다.

이번 협약은 한전 협력 중소기업의 안전한 작업환경 조성과 AI 역량 강화를 지원하고, 양사 간 동반성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

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양사는 협약에 따라 협력 중소기업 발굴 및 AIR(AI Risk Assessment) 보급 촉진, 중소기업 AX 역량 강화 프로그램 공동 기획 및 운영, 협력사업 성과관리 체계 구축 등을 추진한다.

AIR는 GS 현장 직원들이 개발한 안전관리 AI 에이전트로, 작업 정보를 입력하면 위험요인과 안전대책을 분석해 위험성 평가서 작성을 지원한다.

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현재 250개 이상의 현장에 적용돼 안전관리 업무 효율화에 활용되고 있다.

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한전은 참여 중소기업 발굴과 AIR 시범운영 대상 선정 및 사업 추진을 지원하고, ㈜GS는 AX 실행 파트너로서 AIR 보급과 AX 역량 강화 프로그램의 기획 및 운영을 맡는다.

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AX 역량 강화 프로그램에는 GS의 AX 플랫폼 '미소(MISO)'를 활용하고, 양사는 AIR 도입과 함께 AI 활용 교육을 연계해 협력 중소기업의 현장 적용 역량을 높일 계획이다.

또한 중소기업의 현장안전과 AI 전환을 연계한 신규 협력모델도 발굴해 나갈 방침이다.

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GS 관계자는 "한전이 협력 중소기업과 쌓아온 신뢰와 현장에 대한 이해에, GS가 축적해온 현장 중심의 혁신 경험을 더한다면 실질적인 변화를 만들어낼 수 있을 것이라 기대한다"고 했다.