강동경희대병원, 혈관조영·심장시술 인프라 대폭 확대…전문 치료체계 고도화

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원이 심혈관·부정맥부터 복부·말초혈관 질환까지 보다 신속하고 정밀한 치료를 제공하기 위해 혈관조영·심장시술 인프라를 대폭 확대했다. 심혈관 분야는 부정맥 전용 심장전기생리학검사실을 새롭게 조성해 시술 역량을 확대했으며, 복부혈관조영실은 확장 이전하고 첨단 혈관조영장비를 신규 도입했다. 이를 통해 응급환자부터 고난도 시술이 필요한 환자까지 보다 신속하고 원활하게 치료할 수 있는 환경을 갖췄다.

강동경희대병원은 부정맥 전용 시술실을 새롭게 마련하면서 기존 심혈관촬영실의 관상동맥질환 검사와 중재시술 여력을 확대했다. 기존에는 심혈관촬영실에서 관상동맥중재시술 및 구조심질환시술(TAVI 등)과 부정맥 시술을 함께 시행했으나, 기존 시술실에 추가로 부정맥 전용 시술실을 신설하면서 관상동맥질환 검사와 중재시술, 구조심질환시술에 집중할 수 있는 진료 환경을 갖추게 됐다. 여기에 전문 의료진을 보강해 급성심근경색 등 신속한 치료가 필요한 심혈관 응급환자에 대한 대응력을 높이고, 고난도 시술까지 보다 원활하게 시행할 수 있는 진료체계를 갖췄다.

부정맥 치료를 위한 심장전기생리학검사실(부정맥 전용 시술실)은 새롭게 조성했다. 최근 고령화 및 진단기술의 발달로 부정맥 환자가 크게 증가했으며, 검사 및 시술 방법의 다각화로 부정맥 분야가 급속도로 발전하고 있다. 부정맥은 정확한 진단과 함께 환자의 상태에 따라 약물치료부터 전극도자절제술 등 다양한 치료가 필요하다. 특히 크게 증가하고 있는 심방세동 치료를 위해 강동경희대병원은 최근 펄스장절제술(PFA)을 도입하는 등 부정맥 치료 역량을 지속적으로 강화해왔다.

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PFA는 고주파나 냉각 에너지 대신 짧고 강한 전기장을 이용해 심방세동을 유발하는 비정상적인 전기신호를 차단하는 치료법이다. 열에너지를 사용하지 않아 주변 조직 손상 위험을 줄일 수 있으며, 기존 고주파절제술 등에 비해 시술 시간을 크게 단축할 수 있다는 장점이 있다. 강동경희대병원은 현재 국내에서 사용 가능한 모든 종류의 펄스장절제술 및 고주파도자절제술 기기를 갖추고 있으며, 이번 전용 시술실 신설로 부정맥 검사부터 시술까지 보다 빠르고 원활하게 시행할 수 있는 전문 치료 환경을 갖추고, 환자에게 신속하고 안전한 치료를 제공한다.

간암과 출혈, 복부·말초혈관 질환 등 다양한 질환의 진단과 치료에 활용되는 복부혈관조영실도 확장 이전했다. 강동경희대병원은 확장 이전과 함께 첨단 혈관조영장비 'ARTIS icono ceiling'을 신규 도입해 인터벤션 치료 환경을 고도화했다.

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'ARTIS icono ceiling'은 2.5초 고속 3D 촬영을 지원해 환자가 숨을 참아야 하는 시간을 줄이고 호흡으로 인한 영상 흔들림을 최소화한다. 딥러닝 기반 자동 뼈 제거 기능으로 혈관을 선명하게 구현해 병변의 위치와 혈관 구조를 보다 정확하게 파악할 수 있다. 방사선 노출을 줄이면서도 높은 영상 품질을 유지하도록 설계돼 환자의 검사와 시술 부담도 낮출 수 있다.

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복부혈관조영실에서는 간암 화학색전술(TACE), 소화기계·외상성 출혈 색전술, 복부대동맥류 시술을 비롯해 하지동맥 폐색, 당뇨발, 투석혈관질환, 심부정맥 혈전증 등 말초혈관 질환 치료를 시행한다. 담도·농양 배액술 등 비혈관계 중재시술에도 활용해 응급 출혈부터 혈관질환, 종양까지 폭넓은 인터벤션 치료를 제공한다.

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이번 인프라 확대를 통해 강동경희대병원은 심혈관촬영실, 심장전기생리학검사실, 뇌·말초혈관조영실, 복부혈관조영실을 아우르는 전문 시술체계를 갖추게 됐다. 분야별 전문 의료진과 전용 시술 공간, 첨단 장비를 기반으로 심혈관·부정맥부터 뇌·말초혈관, 복부 인터벤션까지 폭넓은 치료가 가능해졌다. 특히 응급환자부터 고난도 중재시술이 필요한 환자까지 병원 내에서 신속하고 전문적인 치료를 받을 수 있도록 진료 역량을 한층 높였다.

강동경희대병원 이형래 병원장은 "이번 인프라 확대는 단순한 시설 확충이 아니라 심혈관·부정맥·복부혈관 치료 전반의 수준을 한 단계 높이기 위한 투자"라며 "응급시술부터 고난도 중재치료까지 환자가 필요한 치료를 제때 받을 수 있는 역량을 갖추는 데 중점을 뒀다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com