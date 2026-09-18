송형준 이대서울병원 교수, EMS KOREA 2026 '올해의 지도의사상' 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 이대서울병원 응급의학과 송형준 교수가 지난 8일 백범김구기념관에서 열린 'EMS KOREA 2026'에서 대한응급의료지도의사협의회가 수여하는 '올해의 지도의사상'을 수상했다.

'올해의 지도의사상'은 응급의료지도의사로서 병원 전 단계 응급의료의 질 향상과 우리나라 응급의료서비스 발전에 기여한 의료인에게 수여하는 상이다.

송 교수는 서울소방재난본부 강서소방서 교육지도의사와 구급상황관리센터 직접의료지도의사로 활동하며 구급대원 교육과 현장 의료지도를 수행해 왔다. 또한 대한응급의료지도의사협의회 서울지회 총무이사를 역임했으며, 서울시 응급의료지원단과 서울소방 구급 관련 위원회 등에서 활동하며 병원 전 단계 응급의료의 질 향상과 구급대원의 전문성 강화에 힘써왔다.

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송 교수는 "아직 지도의사로서 경험이 많지 않은데 과분한 상을 받게 돼 큰 영광인 동시에 무거운 책임감을 느낀다"며 "앞으로 더욱 열심히 지도의사의 역할을 수행하라는 뜻으로 받아들이겠다"고 말했다.

이어 "현장의 구급대원들과 함께 고민하고 배우며 보다 나은 병원 전 응급의료가 이루어질 수 있도록 노력하고, 대한민국 응급의료체계의 발전에 조금이나마 보탬이 되겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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