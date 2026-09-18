"주 3.5일만 근무, 월급은 그대로"…주 26시간 파격 근로제 성공?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 회사가 1주일에 3.5일만 근무하면서도 임금은 그대로 유지하는 파격적인 근무제를 도입해 화제다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 후난성 창사시에 있는 와이쥬안 문화유한회사는 최근 전체 직원에게 새로운 근무제도를 공지했다.

회사가 내놓은 제도는 월요일부터 수요일까지 정상 근무하고 목요일은 오전 근무만 한 뒤 금요일부터 일요일까지 사흘간 쉬는 주 3.5일 근무 방식이다.

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주당 실근무시간은 26시간으로 정해졌다. 근무시간은 월요일부터 수요일까지 오전 10시부터 오후 6시 30분까지이며, 목요일은 오전 10시부터 오후 2시 30분까지다. 여성 직원에게는 매달 하루의 유급 생리휴가도 별도로 제공한다.

회사는 근무일수가 줄어들더라도 급여를 깎지 않겠다고 밝혔다. 회사가 공지한 내용에는 사회보험과 주택기금 등 복지제도를 제공하고, 근무시간 감소에 맞춰 업무량과 평가 기준도 조정한다고 명시돼 있다. 업무상 불가피하게 야근을 해야 하는 경우에는 별도로 초과근무 수당을 지급한다는 내용도 포함됐다.

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회사 측은 이 같은 근무제도를 단순한 홍보용 정책이 아니라 실제 업무에 적용하고 있다고 설명했다.

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회사 책임자인 주 모씨는 "현재 새로운 근무제를 시행 중"이라며 "과거 직장 생활을 하면서 불필요한 야근에 대한 부담을 느꼈다"고 밝혔다.

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이어 "직원들이 가족과 시간을 보내거나 개인적인 여가생활을 누릴 수 있도록 하는 것이 이 근무제 도입의 취지"라고 설명했다.

그는 직원들이 일과 삶의 균형을 유지할 수 있도록 하자는 취지에서 이 같은 제도를 운용하고 있다고 밝혔다.

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이 회사가 처음부터 3.5일 근무제를 운영했던 것은 아니다.

현지 보도에 따르면 주씨가 운영하는 또 다른 회사는 약 3년 전부터 주 4일 근무제를 시행해 왔으며, 이번에 두 회사 모두 3.5일 근무제를 적용하게 됐다. 해당 회사는 업무 결과와 효율을 중심으로 평가하고 불필요한 보고나 형식적인 회의, 보여주기식 야근을 줄이는 방향으로 관리하고 있다고 설명했다.

이번 사례는 중국에서도 근무시간을 줄이면서 임금과 복지를 유지하는 기업의 실험이 실제 현장에서 어떻게 운영될 수 있는지 보여주는 사례로 관심을 받고 있다. 다만 해당 회사가 새 근무제를 장기간 유지할 수 있는지, 근로시간 단축이 생산성과 직원 만족도에 어떤 영향을 미치는지는 앞으로 지켜볼 필요가 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com