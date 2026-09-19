유니클로, 26FW UNIQLO : C 컬렉션 9월 24일 공개

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글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)는 9월 24일, 영국의 유명 패션 디자이너 클레어 웨이트 켈러(Clare Waight Keller)가 디자인한 26FW UNIQLO : C 컬렉션을 출시한다.

'부드러움에 담긴 정교함(Precision of Softness)'을 주제로 한 이번 컬렉션은 세심하게 설계된 실루엣과 터치감이 돋보이는 소재, 세련된 레이어링을 통해 일상 속 에센셜 아이템을 새로운 감각으로 풀어내고 도회적인 분위기를 더했다.

데님, 울, 캐시미어, 코듀로이 소재는 여유로우면서도 절제된 볼륨의 실루엣을 구현했으며, 브라운과 깊이 있는 보르도 컬러는 차콜, 옐로우, 블러시 핑크, 그린의 부드러운 색감과 조화를 이뤄 컬렉션 전반에 은은한 대비를 연출했다.

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이번 UNIQLO : C 컬렉션의 디자이너인 클레어 웨이트 켈러는 "최근에는 개성을 유지하면서도 자연스럽고 편안하게 입을 수 있는 옷을 찾는 사람들이 많아졌다. 본 컬렉션에서는 실루엣과 소재의 질감, 옷을 입었을 때의 움직임을 통해 '부드러움(softness)'을 정교하게 표현하고자 했다."며, "새롭게 선보이는 플러피 캐시미어의 따뜻하고 포근한 촉감부터 가벼움과 유연성까지 겸비한 코듀로이 등 모든 요소를 세심하게 고려했다. 뚜렷한 개성을 지니면서도 누구나 편안하게 입을 수 있는 옷을 통해, 절제된 미감을 자연스럽게 구현하는 데 중점을 두었다"고 전했다.

클레어 웨이트 켈러가 새롭게 재해석한 캐시미어 시리즈는 이번 컬렉션을 통해 처음 선보이는 아이템으로, V넥 스웨터, 릴랙스 가디건, 베스트 등 플러피 니트 제품들로 구성됐다. 신규 소재를 적용해 가볍고 유려한 드레이프를 구현한 코듀로이 팬츠와 스타일링의 완성도를 높여주는 메탈 팁 디테일의 고급 가죽 벨트도 함께 출시된다. 이와 함께 가을·겨울 레이어드 룩에 생동감 있는 컬러 포인트를 더해주는 히트텍 캐시미어 블렌드도 선보인다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com