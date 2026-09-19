이브자리, 양평군과 '경기정원문화박람회 기업정원 조성' 업무협약 체결

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토털슬립케어 브랜드 이브자리가 경기 양평군과 '2026년 제14회 경기정원문화박람회 기업정원 조성'을 위한 업무협약을 체결했다.

경기도와 양평군이 공동 주최하는 제14회 경기정원문화박람회는 오는 10월 16일부터 19일까지 양평군 세미원과 두물머리 일원에서 개최된다. 올해는 '두물머리 사:색(思索·四色)'을 주제로 19만㎡ 규모의 부지를 네 가지 색깔의 정원 공간으로 연출한다. 일반인이 참여하는 '상상정원', 정원작가가 참여하는 '작가정원', 초청정원 등 다양한 정원이 들어설 예정이다.

이브자리는 협약에 따라 이번 박람회에 참여하며, 두물머리에 기업정원을 조성한다. 기업이 추구하는 친환경 철학과 휴식에 대한 이해를 바탕으로 자연 속 쉼과 숙면에 도움을 주는 식물로 구성한 정원을 선보일 예정이다. 이브자리 기업정원은 박람회 종료 이후에도 존치돼 누구나 머물 수 있는 공간으로 유지·관리될 계획이다.

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국내 산림탄소상쇄 1호 기업인 이브자리는 앞서 2024년 3월 한강유역환경청과 함께 세계 물의 날(3월 22일)을 기념해 양평 두물머리에서 탄소저감숲 조성 행사를 진행하고, 약 1,838평 부지에 나무 2,000그루를 심은 바 있다. 또한 양평에 7만 평 규모의 기업림을 보유·관리하고 있다. 지난해 4월에는 서울시와 업무협약을 맺고 '2025 서울국제정원박람회'에 참여해 기업동행정원 '새록새綠(록)'을 조성하는 등 탄소 흡수원과 녹지를 넓히며 지역 상생을 실천해오고 있다.

전진선 양평군수는 "지역과 오랜 인연을 이어온 기업의 참여로 박람회가 한층 풍성해질 것"이라며 "이번 박람회를 통해 조성되는 공간이 명소로 사랑받아온 두물머리에 새로운 정원 문화 체험 기회가 되도록 꾸준히 가꿔 나가겠다"고 말했다.

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윤종웅 이브자리 대표이사는 "50년간 수면과 회복을 연구해온 기업으로서 쉼과 치유라는 무형의 자산을 지역사회와 나누는 이번 박람회의 취지에 공감해 동참하게 됐다"며 "이브자리의 기업정원을 통해 더 많은 지역민들이 일상의 여유와 재충전의 시간을 누리기를 기대하며, 앞으로도 청정한 환경을 만드는 데 힘쓸 것"이라고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com