"웨딩 촬영 때 치아가 신경 쓰여요"…결혼 전 치아교정 전략은?

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 결혼을 앞둔 예비 신랑·신부에게 웨딩 촬영과 결혼식 준비만큼 신경 쓰이는 것이 환하게 웃는 순간의 모습이다. 평소에는 크게 눈에 띄지 않던 앞니의 삐뚤어진 배열이나 치아 사이의 틈도 사진에서는 유독 도드라져 보일 수 있다. 결혼식을 앞두고 치아교정을 고민한다면 무조건 빠른 변화를 기대하기보다 결혼식과 웨딩 촬영까지 남은 기간, 현재 치아 상태, 치료 후 장기적인 교합까지 고려해 현실적인 치료 계획을 세우는 것이 중요하다. 가톨릭대학교 서울성모병원 치과교정과 한성훈 교수의 도움말로 '결혼 전 치아교정'에 대해 정리했다.

◇결혼 전 치아 교정치료 기간은?

결혼식은 일생에서 가장 아름답고 축복받는 순간으로 기억된다. 사랑하는 사람과 새로운 출발을 약속하고 가족과 지인들의 축하 속에서 환하게 웃는 그날의 모습은 오랫동안 사진과 영상으로 남는다. 결혼식 사진에서 가장 오래 남는 것은 드레스보다 어쩌면 환한 미소의 순간일지도 모른다. 그래서 웨딩 촬영 날짜가 가까워질수록 의외로 많은 예비 신랑·신부가 거울 앞에서 가장 오래 들여다보는 곳이 있다. 바로 웃을 때 보이는 '치아'다.

Advertisement

평소에는 크게 신경 쓰지 않았던 앞니의 삐뚤어진 배열이나 치아 사이의 작은 틈, 살짝 틀어진 배열이 사진 속에서는 더 도드라져 보일 수 있기 때문이다. 결혼식 전 치아교정 치료를 고려한다면 단순히 빠른 변화를 기대하기보다 남은 일정 안에서 가능한 개선 범위와 결혼 이후까지 이어질 치료 계획을 함께 고려하는 것이 중요하다.

결혼식 전 교정을 고민하는 사람들이 가장 많이 궁금해하는 것은 단연 치료 기간이다. 결혼식까지 얼마 남지 않았는데 시작해도 되는지, 웨딩 촬영 전까지 눈에 띄는 변화가 가능한지와 같은 질문을 자주 받게 된다.

Advertisement

물론 모든 교정치료를 결혼식 전까지 완전히 마무리하기 어려운 경우도 있다. 하지만 그렇다고 방법이 없는 것은 아니다. 웃을 때 잘 보이는 앞니 배열을 먼저 정리하거나 사진에서 신경 쓰일 수 있는 부분을 줄이는 방향으로 치료 목표를 조정해볼 수 있다. 즉 중요한 일정 전까지 가능한 범위 안에서 미소의 인상을 정돈하는 과정으로 접근하는 것이다.

Advertisement

개인의 일정에 따라 치료 방향도 달라진다. 결혼식이 1년 이상 남아 있다면 치아의 전체적인 배열뿐 아니라 교합 관계까지 함께 고려해 보다 완성도 있는 치료 계획을 세울 수 있다. 반면 결혼식이 6개월 내외로 남았다면 전체 치료를 마무리하기보다는 웃을 때 잘 보이는 앞니 위주의 심미적 개선을 우선 목표로 삼을 수 있다. 시간이 더 짧게 남은 경우에는 결혼식 전까지 기대할 수 있는 변화의 범위를 먼저 확인하고, 필요한 경우 결혼식 이후 본격적인 치료를 이어가는 방향으로 계획을 조정하는 것이 좋다.

Advertisement

◇투명교정과 설측교정의 차이는?

예비 신랑·신부가 선호하는 교정 방법도 있다.

Advertisement

투명교정은 탈착 가능한 투명한 장치를 이용해 치아를 단계적으로 이동시키는 치료 방법이다. 장치가 눈에 잘 띄지 않고, 식사나 중요한 일정이 있을 때 잠시 장치를 뺄 수 있다는 점이 큰 장점이다.

한성훈 교수는 "투명교정은 심미적인 장점이 크지만, 장치를 꾸준히 착용해야 계획대로 치료가 진행된다"고 강조한다. 평소 착용 시간이 부족하면 원하는 시점까지 충분한 변화를 얻기 어려울 수 있으므로 본인의 생활 패턴과 착용 가능 시간까지 함께 생각해보는 것이 좋다.

설측교정은 치아의 바깥쪽이 아닌 안쪽 면에 교정장치를 부착하는 치료 방법으로, 웃거나 대화할 때 장치가 겉으로 잘 보이지 않는다는 장점이 있다. 결혼식이나 웨딩 촬영을 앞두고 교정장치가 사진에 드러나는 것이 부담스러운 경우 고려해볼 수 있는 방법이다. 비교적 장기간의 교정치료가 필요하지만, 치료 중 심미적인 부분도 중요하게 생각하는 경우 하나의 대안이 될 수 있다. 다만 장치가 치아 안쪽에 위치하기 때문에 초기에는 혀의 불편감이나 발음의 어색함이 있을 수 있고, 장치에 적응하는 시간이 필요할 수 있다.

Advertisement

투명교정이나 설측교정이 모든 경우에 적용되는 것은 아니다. 치아가 틀어진 정도, 치아를 배열할 공간의 유무, 잇몸 상태에 따라 가능한 치료 방법과 기간은 달라진다. 겉으로 보기에는 비슷해 보이는 치아 배열이라도 실제로 필요한 치료 계획은 다를 수 있기 때문에 치과교정과 전문의의 정확한 진단을 바탕으로 계획을 세우는 과정이 중요하다.

한성훈 교수는 특히 결혼식이나 웨딩 촬영처럼 중요한 일정이 정해져 있는 경우 정밀검사와 진단을 통해 '결혼식 전까지 가능한 목표'와 '결혼식 후에 이어질 장기 목표'를 구분해 계획하는 것이 필요하다고 강조한다. 또한 교정치료는 상담 당일 바로 시작해 단기간에 완성되는 치료가 아니다. 정밀검사와 진단, 치료 계획 수립, 장치 제작 과정이 필요하고 치아가 실제로 이동하는 데에도 시간이 걸린다. 따라서 결혼 준비 일정이 정해졌다면 치아교정도 함께 체크리스트에 넣어두는 것을 권장한다.

결혼식 당일은 평소보다 더 많이 환하게 웃게 되는 날이다. 사진 속 미소뿐 아니라 그 순간을 편안하게 즐기는 자신감도 중요하다. 한성훈 교수는 "치아 배열이 오래 고민이었다면 결혼식을 앞두고 무리하게 서두르기보다, 현재 상태에서 어떤 방법으로 어느 정도까지 개선할 수 있는지 먼저 확인하는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com