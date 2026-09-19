아인병원, '난임시술 의료기관 평가' 3회 연속 1등급…"시술의 질 향상 위해 노력"

[스포츠조선 장종호 기자] 아인의료재단(이사장 오익환) 아인병원이 보건복지부·건강보험심사평가원에서 실시하는 난임시술 의료기관 평가에서 3회 연속 1등급을 획득했다고 밝혔다.

병원에 따르면 최근 '2025년 난임시술 의료 평가'에서 인공수정, 체외수정 시술 두 분야에서 모두 1등급을 받았다.

아인병원은 △시술 관련 상담 및 교육 실시 여부 △난임 원인 진단을 위한 검사 시행률 △기관 연간 시술 건수 등 주요 평가지표에서 우수한 성적을 기록했다.

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특히 인공수정과 체외수정 등 2개 평가 분야에서 모두 1등급을 획득하며, 2019년 첫 평가 이후 2022년과 2025년까지 3회 연속 1등급을 받는 성과를 거뒀다.

이는 난임시술의 성공률뿐 아니라 상담·진단·시술 등 진료 전 과정에서 의료서비스의 질을 지속적으로 관리해 온 결과로 평가된다.

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'난임시술 의료기관 평가'는 난임시술 의료서비스의 질 향상과 국민의 의료기관 선택권 보장을 위해 3년마다 실시하는 평가로 2019년 시작했다. 난임시술 의료기관의 진료 및 시술 과정, 의료서비스의 질적 수준 등을 종합적으로 평가한다.

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아인병원은 인천 유일 산부인과 전문병원으로서 난임 진료 및 시술에 특화된 아인비난임센터를 운영하고 있다. 센터 내 생식의학연구소에는 60여 평(200㎡)에 달하는 대형 무균 배양실과 인천 최다 규모인 20대의 배아 배양용 인큐베이터를 보유하고 있다. 올 초에는 AI 배아 수정 신기술을 적극 도입하는 등의 노력으로 매년 높은 임신 성공률을 보이고 있다.

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또한 2025년부터 인천시로부터 인천권역 난임·임산부심리상담센터를 위탁 받아 운영하며 난임 부부와 임산부, 양육모의 정서 관리까지 책임지고 있다.

안영선 아인비난임센터장은 "3회 연속 난임시술 의료기관 평가 1등급이라는 결과는 그동안 난임 시술의 질 향상을 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 아이를 기다리는 부부에게 실질적인 도움과 희망을 줄 수 있는 난임센터가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com