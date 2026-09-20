'로또 1등도 출근합니다'가 현실로…5억 당첨에도 마트 출근 "계속 일할 것"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 배우 이준혁 주연의 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'가 시청자들의 관심을 끌고 있는 가운데, 실제 비슷한 상황이 벌어져 화제다.

태국의 한 마트 직원이 약 5억원에 달하는 복권 1등에 당첨되고도 평소처럼 출근해 일을 하고 있는 것이다.

데일리뉴스 등 현지 매체들에 따르면 태국 롭부리주 타웅 지역의 미니마트에서 일하는 솜퐁 푸사꾼(46)은 지난 16일 태국 정부 복권 추첨에서 1등에 당첨됐다. 당첨금은 1200만 바트(약 5억원)로 전해진다.

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솜퐁은 "복권 1등에 당첨한 것을 알고 나서 제대로 잠을 이루지 못했다"면서 "다음 날 아침 아내에게 당첨 사실을 알렸다"고 말했다.

당첨된 뒤에도 그의 하루는 평소와 다르지 않았다. 미니마트로 출근해 매장 주변을 청소하는 등 평소 업무를 이어갔다.

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솜퐁은 당장 직장을 그만둘 생각이 없다고 밝혔다. 그는 20년 넘게 일해온 미니마트에서 계속 근무하겠다는 뜻을 분명히 했다.

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이어 당첨금 가운데 일부는 현재 살고 있는 낡은 집을 허물고 새집을 짓는 데 사용할 계획이라고 밝혔다. 나머지 돈은 가족을 위해 저축하겠다고 했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com